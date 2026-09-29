Evinde çay içtikleri arkadaşlarını öldürmüşlerdi: İki müebbet hapis cezasına beraat ve indirim çıktı

Samsun'da evinde arkadaşları tarafından vurularak hayatını kaybeden Cenk Regaip Akman dosyasında, ilk derece mahkemesi ile istinaf mahkemesinin kararları ayrıştı. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararları, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

ÇAY İÇMEK İÇİN MİSAFİR ETTİĞİ EVDE GÖĞSÜNDEN VURULDU

Olay, 21 Temmuz 2023 gecesi Samsun'un Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Cenk Regaip Akman, arkadaşlarını çay içmeleri için evinde misafir etti. Akman, evde bulunduğu sırada tabancayla vuruldu. Merminin göğsüne isabet etmesi sonucu yaralanan Akman, arkadaşlarının aracıyla özel bir hastaneye götürüldü. Akman, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın ardından Ömür Can Özcan (30), ağabeyi Y.Ö. (30), arkadaşları E.A. (41) ve Tayfun Sezgin'i (37) gözaltına aldı. Şüphelilerden Ömür Can Özcan ile Tayfun Sezgin tutuklandı, E.A. ve Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklar hakkında 'Kasten öldürme', 'Nitelikli yağma' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından iddianame hazırladı. Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen dosya, iş bölümü kapsamında yeni açılan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi.

SANIKLAR SAVUNMALARINI YAPTI

Sanık Ömür Can Özcan davanın ilk duruşmasındaki savunmasında şunları söyledi:

"Evdeki konuşma esnasında E.A. yüksek sesle konuşunca Cenk onu uyardı. E.A. da sinirlenip çıktı. Bir süre sonra ağabeyim de bakkala gitti. Tayfun oturduğu koltuğun arasında silah buldu. Bakmak için Tayfun'dan tabancayı aldım. 'Boş mu?' diye sorunca, 'Boştur herhalde' dedi. Tam bu sırada silah patladı. Tetiğe basıp basmadığımı hatırlamıyorum. Cenk yere düştü. 112'yi aradım. Cevap gelmeyince Cenk'i hastaneye yetiştirmek için uğraştık. Keşke o silahı hiç almasaydım."

Sanık Tayfun Sezgin ise mahkemedeki savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Evde sohbet ettikten sonra E.A. ile Cenk arasında yüksek sesten dolayı tartışma yaşandı. Ben Cenk'i mutfağa yolladım, E.A. da kızıp gitti. Y.Ö. de E.A.'dan sonra dışarı çıkmış. Mutfağa geçtik. Oturduğumuzda yanımda silah gördüm. Rahatsız olunca silahı masaya koydum. Ömür Can, merak edince şarjörü çıkarıp kendisine verdim. Bana telefon geldi. Açtığım sırada patlama sesi duydum. Kafamı kaldırınca Cenk'i yerde gördüm. 10-15 saniye içerisinde gerçekleşti bu olaylar."

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN MÜEBBET VE HAPİS CEZALARI

Samsun 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Ocak 2025 tarihli karar duruşmasında hükmünü açıkladı. Mahkeme heyeti; sanıklar Ömür Can Özcan ve Tayfun Sezgin'e 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet ayrıca iki sanığı 'Nitelikli yağma' suçundan 14'er yıl, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 6'şar yıl hapis ve 16'şar bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanık Y.Ö., 'Nitelikli yağma' suçundan 14 yıl hapis cezası alırken, 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlamalarından beraat etti. Sanık E.A. hakkında ise üzerine atılı tüm suçlamalardan beraat kararı çıktı.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARLARI BOZDU, DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Kararın ardından sanık avukatları dosyayı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin hükmünü bozdu.

Daire, Ömür Can Özcan hakkında 'Nitelikli yağma' suçundan mahkumiyete yetecek kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirten mahkeme, bu suçtan da sanığın beraatine hükmetti. Özcan'a 'Kasten öldürme' suçundan verilen müebbet hapis cezası ise eylemin doğrudan kastla değil, olası kastla işlendiği gerekçesiyle 20 yıl hapse indirildi.

Mahkeme, ilk derece mahkemesinde müebbet hapis cezası alan Tayfun Sezgin hakkında ise 'Kasten öldürme' suçunun oluşmadığına kanaat getirerek beraat kararı verdi. Sezgin, 'Nitelikli yağma' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından da delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etti.

İstinaf Mahkemesi ayrıca sanık Y.Ö.'ye 'Nitelikli yağma' suçundan verilen 14 yıl hapis cezasını da kaldırarak beraatine hükmetti.

İstinafın bozma kararının ardından dava dosyası Yargıtay'a gönderildi. (DHA)