Ayhan Bora Kaplan ve 4 polis hakkında karar! Mahkemeden beraat

Ankara'da suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Ayhan Bora Kaplan ile eski emniyet yöneticileri ve bir polis memurunun da aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Sanıklar, banka hesaplarına yüksek tutarlarda para yatırıldığı iddiasıyla "rüşvet" ve "Mal Varlığı Bildirilmesi Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların ayrı ayrı beraatine hükmetti.

SAVCI TÜM SANIKLAR İÇİN BERAAT İSTEDİ

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp A., eski Asayiş Şube Müdürü Oben Ö., Başkomiser Ercan K. ve polis memuru Serdar C. ile başka bir suç örgütü davası kapsamında tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediğini ortaya koyan kesin ve yeterli delil bulunmadığını belirtti.

Savcı, bu gerekçeyle 5 sanığın da beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanıklar da savcının mütalaasına katıldıklarını belirterek beraatlerini istedi.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Sanık ve avukatlarının son savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, Ayhan Bora Kaplan ile diğer 4 sanığın, "rüşvet" ve "Mal Varlığı Bildirilmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp A., eski Asayiş Şube Müdürü Oben Ö., Başkomiser Ercan K. ve polis memuru Serdar C.'nin banka hesaplarına yüksek miktarlarda para yatırıldığı iddiası üzerine Temmuz 2024'te soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin ardından Ayhan Bora Kaplan ile 4 polis hakkında "rüşvet" ve "Mal Varlığı Bildirilmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianamenin kabul edilmesiyle sanıklar hakkında Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. (DHA)