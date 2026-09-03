Ayhan Bora Kaplan davasında yeniden yargılama başladı: İfadeleri polisler yönlendirdi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davanın yeniden görülmesine Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce başlandı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda duruşmaya, örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Bora Kaplan ve kırmızı bültenle aranırken Macaristan’da yakalanıp Türkiye’ye iade edilen Serdar Sertçelik’in de aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023 yılında açılan davada Kaplan'a 68 yıl hapis cezası, 36 sanığa ise çeşitli sürelerde hapis cezası verdiği karar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozularak dosya yeniden görülmek üzere ilk derece mahkemesine geri gönderilmişti.

"CUMHURBAŞKANINI SEVMEYEN BİZE YÜKLENDİ"

Duruşmada söz alarak savunmasını yapan Ayhan Bora Kaplan, gözaltı sürecinde emniyette baskı ve kötü muameleye maruz kaldıklarını iddia etti. Soruşturma aşamasında medyanın yönlendirildiğini savunan Kaplan, "Ne kadar muhalif medya varsa üzerimize oynadı. Ne kadar Cumhurbaşkanını, bakanını sevmeyen varsa bize yüklendi, bizi hedef gösterdi; sırf 15 Temmuz’da sokaklara çıktık diye. Muhalif medyayı çok iyi yönlendirdiler. Muhalif medyaya ve Cevheri Güven'e haber yaptırdıklarına ilişkin mesaj kayıtları var" diye konuştu.

Soruşturmanın başından itibaren ön yargıyla yürütüldüğünü öne süren Kaplan, lehlerine olan ifadelerin dosyaya alınmadığını ve örgüt iddiasının temelsiz olduğunu savundu. Kaplan, "En başından beri bir infazla, bir ön yargıyla başladı bizim dosyamız maalesef. Benim 60 adamım varmış ama hiçbiriyle iletişime geçmemişim. Ben bunlara nasıl talimat vereceğim? Örgüt iddiasına delil koyamadılar. 7 yıl boyunca bu örgüt kurulmuş; amacı neymiş? Barları almak mı, taksicilere çökmek mi? Almamışız. Örgüte delil olarak telsizi gösterdiler. Hangi vale telsiz kullanmıyor?" ifadelerini kullandı.

'GİZLİ TANIK İFADELERİ DUYUMLARDAN OLUŞUYOR’

Davanın 'M7' kod adlı gizli tanığı olarak bilinen sanık Serdar Sertçelik'in ifadelerinin dosyada gerekçe olarak gösterildiğini belirten Kaplan, "Serdar Sertçelik'i gerekçe olarak göstermişler. Ama ifade duyumlardan oluşuyor. 'Tahliye olmana yardımcı olacağız' diyerek her şeyi söylettirdiler" dedi.

Dosyada başka bir gizli tanığın da bulunduğunu belirten Kaplan, "Diğer gizli tanık kuzenimin arkadaşıymış. Ben bu adamla bir kere bile oturmadım, tanımıyorum ama benimle 6-7 yıllık dostluğu olduğunu söylüyor. Şevket Demircan ile Murat Çelik arasında da 'Gizli tanık bulmamız lazım' şeklinde bir yazışma var. Gizli tanık olunca kimliğini açığa çıkaracak şekilde soru soramadığımız için konunun kapanıp gideceğini düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.