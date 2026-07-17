Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Sinan Ateş cinayeti ve Ayhan Bora Kaplan davalarında mahkeme başkanı ve heyet değişti

Sinan Ateş cinayeti ve Ayhan Bora Kaplan davalarında mahkeme başkanı ve heyet değişti

HSK'nın yeni kararnamesiyle Sinan Ateş cinayeti ve Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davalarına bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı ve heyet üyeleri değişti. Yeni heyet, üç farklı ağır ceza mahkemesinden atanan hakimlerden oluşturuldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Sinan Ateş cinayeti ve Ayhan Bora Kaplan davalarında mahkeme başkanı ve heyet değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı kararnameyle çok sayıda hakimin görev yeri değiştirildi. Kararname kapsamında, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti ile Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davalara bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı ve heyet üyeleri de değişti.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ VE AYHAN BORA KAPLAN DAVALARINDA MAHKEME BAŞKANI VE HEYET DEĞİŞTİ

Sinan Ateş'in kişisel verilerinin izinsiz ele geçirilmesine ilişkin dava ile istinafın bozma kararının ardından yeniden görülen ve 76 sanığın yargılandığı Ayhan Bora Kaplan davasına bakan mahkemenin iki üyesi farklı mahkemelere atandı.

Sinan Ateş davasında ara karar: Tutuklama taleplerine mahkemeden retSinan Ateş davasında ara karar: Tutuklama taleplerine mahkemeden ret

Karara göre heyet üyelerinden biri Ankara 4. Ticaret Mahkemesi üyeliğine, diğeri ise Ankara 93. Asliye Ceza Mahkemesi'ne görevlendirildi.

Sinan Ateş cinayeti ve Ayhan Bora Kaplan davalarında mahkeme başkanı ve heyet değişti - Resim : 2

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önceki başkanı ise 12 Haziran'da yayımlanan HSK kararnamesiyle Ankara Batı Hakimliği'ne atanmıştı.

Ayhan Bora Kaplan savunmasını yaptı: Tahliyemi talep ediyorumAyhan Bora Kaplan savunmasını yaptı: Tahliyemi talep ediyorum

Son kararnameyle mahkeme başkanlığına yeni bir isim atanırken, yeni heyet Ankara 11, 27 ve 37. Ağır Ceza Mahkemelerinde görev yapan üç hakimden oluşturuldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sinan Ateş HSK Mahkeme
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro