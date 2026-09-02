Aydın'da zincirleme kaza: 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Ankara Evleri Kavşağı'nda akşam saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 18 yaşındaki Berke Güneş yönetimindeki 09 ATB 758 plakalı motosiklet, S.S. idaresindeki 48 YN 082 plakalı otomobil ile M.A.S.'nin kullandığı 09 TR 041 plakalı otomobille çarpıştı.

KAVŞAKTA ÜÇ ARAÇ ÇARPIŞTI

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Güneş ve motosiklette bulunan N.T. yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye getirilen motosiklet sürücüsü Berke Güneş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya karışan otomobil sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve sorumluluk konusunda inceleme başlattı.

(AA)