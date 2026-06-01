Aydın'da şarampol kazası: 1 ölü 2 yaralı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 58 yaşındaki cip sürücüsü Hüseyin Gözataş aracın şarampole devrilmesiyle hayatını kaybetti. Cipin içinde bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.
ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Kaza, Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gerçekleşti. 58 yaşındaki Hüseyin Gözataş'ın sürücülüğündeki cip, Çamköy Mahallesi Çavdarkıran bölgesinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu kontrolde sürücü Gözataş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Cipin içinde bulunan diğer kişiler 59 yaşındaki Gülten K. ile 60 yaşındaki Emin Ş., ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayatî tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. (AA)