Aydın'da şarampol kazası: 1 ölü 2 yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gelen olayda, 58 yaşındaki cip sürücüsü Hüseyin Gözataş cipin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Öte yandan aracın içinde bulunan 2 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, Aydın'ın Karacasu ilçesinde meydana gerçekleşti. 58 yaşındaki Hüseyin Gözataş'ın sürücülüğündeki cip, Çamköy Mahallesi Çavdarkıran bölgesinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu kontrolde sürücü Gözataş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Cipin içinde bulunan diğer kişiler 59 yaşındaki Gülten K. ile 60 yaşındaki Emin Ş., ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayatî tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
