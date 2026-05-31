Osmaniye'de 6 aracın karıştığı feci kaza kameralarda!

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Bahçe ilçesi Taşoluk Tüneli içinde meydana geldi. Adana’dan Gaziantep yönüne ilerleyen 6 araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tünelde araçlar durma noktasına gelirken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı; tünel içinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin müdahalesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

“YAVRUM İYİ MİSİN?"

Kazaya ilişkin ortaya çıkan araç içi kamera görüntüleri ise çarpışmanın anbean yaşanan şokunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, öndeki kazayı fark edip duran araçlara arkadan çarpan otomobil ve çarpışmanın hemen ardından araç içindeki bir kadının arka koltuktaki çocuğuna yönelerek “Yavrum iyi misin? Kemerin takılı mı annem?” dediği anlar yer aldı. (DHA)