Avrupa finalini fırsat bildi! Taksici İngiliz taraftarı dolandırdı

Aston Villa ile Freiburg arasında 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali için İstanbul'a gelen bir İngiliz taraftarın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Aston Villa taraftarı, maç öncesinde yaptığı kısa mesafeli yolculukta bir taksicinin 3 bin 200 TL istediğini öne sürdü.

AYNI GÜZERGÂHIN GİDİŞİ FARKLI GELİŞİ FARKLI TARİFE

Paylaşımında İstanbul’a diğer ülkelerden gelecek taraftarlara ulaşım uygulamalarını kullanmaları yönünde tavsiye veren İngiliz taraftar; yaklaşık 3,7 kilometrelik yolculuk için sarı taksiye 75 sterlin civarında ödeme yaptığını belirtti.

Aynı güzergâhın dönüşünde ise uygulama üzerinden çağırdığı araçla 9,50 sterlin ödediğini aktardı.

İngiliz taraftar; yanında oğlu olduğu için tartışma çıkarmak istemediğini ve bu nedenle ücreti kabul ettiğini söyledi.