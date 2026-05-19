İstanbul'da metro seferlerine 'final' düzenlemesi

Metro İstanbul, Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle seferlerde düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

İstanbul, çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg, saat 20.00'de Beşiktaş Park Stadyumu'nda bir araya gelecek.

İngiliz ve Alman futbolseverlerin yanı sıra Avrupa'nın birçok yerinden maç için gelmesiyle birlikte İstanbul'da metro seferlerinde düzenlemeye gidildi.

5 HATTA GECE TARİFESİ UYGULANACAK

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada; 20 Mayıs Çarşamba'yı 21 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece, şu metro hatlarında gece tarifesi (00.00-06.00) uygulanacağı belirtildi:

  • M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
  • ⁠M1B Yenikapı-Kirazlı
  • M2 Yenikapı-Hacıosman
  • ⁠M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
  • ⁠M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
  • ⁠F1 Taksim-Kabataş

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferlerin 04.00’e kadar Kabataş-Cevizlibağ istasyonları arasında devam edeceği açıklandı.

