Avcılar'da alkollü sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 1'i ağır 4 yaralı

İstanbul Avcılar'da, D-100 Karayolu'nda arıza nedeniyle duran bir araca alkollü sürücünün çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Kaza, dün gece saatlerinde Avcılar D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arıza yapan bir otomobil yolda durmak zorunda kaldı. Bu sırada aynı istikamette ilerlemekte olan İ.K. yönetimindeki otomobil, duran araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar, arkadan gelen diğer araçların da kazaya karışmasına yol açtı ve toplamda 5 araçlık zincirleme kaza oluştu.

1'İ AĞIR 4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, kazada 4 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÇARPAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemeler ve alkol muayenesi sonucunda, arıza yapan araca çarpan otomobilin sürücüsü İ.K.'nın 1.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)