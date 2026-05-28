Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu-Karabük kara yolunun Müslimler köyü mevkisinde meydana geldi. 71 yaşındaki Bilal Sarıkülçe idaresindeki 54 AGG 037 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI

Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçta bulunanlar savruldu. Kazada sürücü Bilal Sarıkülçe, 66 yaşındaki eşi Melahat Sarıkülçe ve 63 yaşındaki Mustafa Külte olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan 62 yaşındaki Nezahat Külte ise kazada yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI: DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nezahat Külte, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneden alınan bilgilere göre Nezahat Külte'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)