Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu-Karabük kara yolunun Müslimler köyü mevkisinde meydana geldi. 71 yaşındaki Bilal Sarıkülçe idaresindeki 54 AGG 037 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 YARALI

Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçta bulunanlar savruldu. Kazada sürücü Bilal Sarıkülçe, 66 yaşındaki eşi Melahat Sarıkülçe ve 63 yaşındaki Mustafa Külte olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan 62 yaşındaki Nezahat Külte ise kazada yaralandı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
Sakarya'da feci kaza: 14 yaşındaki çocuk kurtarılamadıSakarya'da feci kaza: 14 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

HASTANEYE KALDIRILDI: DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nezahat Külte, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneden alınan bilgilere göre Nezahat Külte'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Otomobil Kaza Kastamonu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro