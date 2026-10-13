'Ava çıkmayın' diyen balıkçılardan 'U dönüşü': Yanlış anlaşıldık!

Yeni av sezonu, denizlerde son yılların en büyük palamut bolluklarından biriyle başladı. Avlanan balık miktarındaki artış, tezgâhlardaki fiyatların düşmesini sağladı ve tüketicilerin daha uygun fiyatlarla balık almasına yansıdı. Ancak piyasaya sunulan palamut miktarının artması, balıkçılık sektöründe ekonomik kayıp tartışmasını da beraberinde getirdi. Sektördeki bazı temsilciler, artan arzın fiyatları aşağı çekerek balıkçıların gelirlerini olumsuz etkilediğini savundu.

ÖNCE 'AVI DURDURUN' DENİLDİ

İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği, piyasadaki arz ve talep dengesinin bozulması nedeniyle balıkçıların ciddi gelir kayıpları yaşadığını açıkladı. Birliğin ilk duyurusunda, fiyatların gerilemesiyle zararlarını telafi etmek isteyen balıkçıların daha fazla avlandığı belirtildi. Bu durumun piyasadaki balık miktarını artırdığı ve fiyatları daha da aşağı çekerek kısır döngü oluşturduğu ifade edildi.

Birlik yönetimi, piyasa dengesinin yeniden kurulması ve balıkçıların emeklerinin karşılığını alabilmesi amacıyla palamut avcılığına geçici süreyle ara verilmesini talep etti.

'U DÖNÜŞÜ'

Balıkçıları ava çıkmamaya yönlendiren resmi çağrı kısa sürede tepki topladı. Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği, ikinci bir duyuru yayımladı.

Birlik, yeni açıklamasında ilk duyurudaki amaçlarının yanlış anlaşıldığını iddia etti. Asıl sorunun stokçulardan kaynaklandığını savunan birlik, balıkçıların düşük fiyatlarla elden çıkardığı palamutların stokçular tarafından toplandığını ve bu durumun haksız kazanç elde edilmesine yol açtığını iddia etti. Birlik, önceki avcılığa ara verilmesi çağrısını da bu gerekçeyle savunmaya çalıştı.