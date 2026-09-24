ATM'den para çekenler dikkat! Bu detayı fark etmezseniz hesabınız boşalabilir

ATM’lerden para çeken vatandaşların, işlem sırasında kart ve hesap bilgilerinin ele geçirilmesine karşı dikkatli olması gerekiyor. Özellikle kart yuvası, tuş takımı ve ATM ekranında sonradan eklenmiş gibi görünen parçalar dolandırıcıların kullandığı yöntemlere işaret edebiliyor.

ATM’DEKİ KÜÇÜK DETAY BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Dolandırıcılar, ATM’lere kart kopyalama cihazları ve gizli kameralar yerleştirerek banka kartlarının bilgilerini ele geçirmeye çalışabiliyor. Kart yuvasına takılan düzeneklerle kartın manyetik şeridindeki bilgiler kopyalanırken, ATM üzerindeki gizli kameralarla şifrelerin tespit edilmesi hedeflenebiliyor. Kart bilgilerinin kopyalanması ve şifrenin ele geçirilmesi durumunda ise dolandırıcılar, hesaptaki parayı bilgisi dışında kullanmaya çalışabiliyor.

Bu nedenle vatandaşların para çekmeden önce ATM’nin kart giriş bölümünü ve tuş takımını kontrol etmesi önem taşıyor. ATM üzerinde gevşek, çıkıntılı veya cihazın genel yapısıyla uyumsuz görünen bir parça fark edilmesi halinde işlem yapılmaması gerekiyor.

ŞİFRENİZİ GİZLEYEREK GİRİN

ATM kullanırken şifrenin üçüncü kişiler tarafından görülmemesine de dikkat edilmesi gerekiyor. Şifre girilirken tuş takımının diğer elle kapatılması, kart bilgilerinin ele geçirilmesi durumunda dahi hesabın korunmasına yardımcı olabilecek temel güvenlik önlemleri arasında yer alıyor.

Vatandaşların ayrıca ATM başında yardım teklif eden yabancılara kartını veya şifresini vermemesi, işlem sırasında şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde bankayla iletişime geçmesi gerekiyor.

ŞÜPHELİ İŞLEMDE HEMEN BANKAYI ARAYIN

Hesaptan bilgisi dışında para çekildiğinin veya kartla şüpheli bir işlem yapıldığının fark edilmesi halinde bankayla vakit kaybetmeden iletişime geçilmesi gerekiyor. Kartın kullanıma kapatılması ve gerekli güvenlik işlemlerinin başlatılması, olası maddi kaybın büyümesini önlemek açısından önem taşıyor.

Uzmanların temel uyarısı ise ATM kullanırken kart yuvasını kontrol etmek, şifreyi gizlemek ve şüpheli cihazlarda işlem yapmamak yönünde.