Aşı hatırlatması yapan sağlık memuruna yumruklu saldırı

Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarına bir yenisi Sinop'ta eklendi. Ayancık ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan sağlık memuru Mehmet Kaya, bebeğinin zorunlu aşı takibini yapmak amacıyla telefonla bilgilendirdiği ailenin babasının iki gün sonra sağlık merkezine gelerek düzenlediği yumruklu saldırıda elmacık kemiği kırılarak hastanelik oldu.

Sinop'un Ayancık ilçesinde görev yapan sağlık memuru Mehmet Kaya (58), iddiaya göre bebeğinin zorunlu aşı takibini hatırlatmak amacıyla telefonla ulaştığı ailenin babası A.U.'nun saldırısına uğradı. Yumruklu saldırı sonucu elmacık kemiğinde üç parçalı kırık oluşan Kaya, Samsun Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Edinilen bilgilere göre olayın fitili, Aile Hekimliği Yönetmeliği kapsamında yürütülen rutin aşı takipleri sırasında atılan bir telefonla başladı. Mehmet Kaya'nın, mesai saatlerinde ulaşamadığı aileyi saat 22.00 sıralarında yeniden arayarak bebeğin aşısının yaptırılması gerektiğini hatırlattığı, görüşmeyi de "Kusura bakmayın, rahatsız ettim ancak yarın gelinmesi lazım" diyerek sonlandırdığı öne sürüldü.

ÜÇ PARÇALI KIRIK MEYDANA GELDİ

İddiaya göre bu görüşmeden iki gün sonra Ayancık Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen A.U., Mehmet Kaya'nın bulunduğu odaya girerek geç saatte yapılan telefon nedeniyle hesap sormaya geldiğini söyledi. Tartışmanın büyümesi üzerine A.U.'nun attığı yumrukla Kaya ağır yaralandı. Saldırıda sağlık memurunun elmacık kemiğinde üç parçalı kırık meydana geldi.

Yüzünde kalıcı hasar oluşmaması için 10 Temmuz'da Samsun Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınan Mehmet Kaya'ya 10 gün istirahat verildi.

Olayın ardından sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakalarında uygulanan **Beyaz Kod** prosedürü devreye sokuldu. Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan dosyanın 13 Temmuz'da Ayancık Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği ve adli sürecin sürdüğü öğrenildi. (ANKA)