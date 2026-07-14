Asansör faciası! 66 yaşındaki kadın sıkışarak hayatını kaybetti

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde 11 katlı bir apartmanda acı bir asansör kazası yaşandı. Binada oturan 66 yaşındaki Hazne Öztürkmen, bindiği asansörün henüz kabine tam olarak yerleşmeden hareket etmesi sonucu duvar boşluğuna sıkışarak hayatını kaybetti.

ASANSÖR KAPISI KAPANDI, HAREKET ETTİ

Olay, Şehit Bünyamin Dinç Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Hazne Öztürkmen, yaşadığı 7’nci kattan dışarı çıkmak üzere asansöre yöneldi. İddiaya göre, Öztürkmen kabine adımını attığı esnada asansör aniden hareket etti.

Kabin ve duvar boşluğu arasına sıkışan talihsiz kadın, çevredeki bina sakinlerinin çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KURTARMA EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ, ANCAK GEÇ KALINMIŞTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinde, Hazne Öztürkmen'in sıkışma sonucunda hayatını kaybettiği tespit edildi.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılan Öztürkmen’in cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, asansörün neden aniden hareket ettiği ve bir güvenlik zafiyeti bulunup bulunmadığı konusu polis ekipleri tarafından araştırılıyor. (DHA)