Arınma iddiasını yere çalan kadrolaşma! İşte butlan ekibindeki o isimler

Butlan kararından önce sık sık 'arınmalıyız' mesajı veren, iktidara yakın medyaya bu konu çerçevesinde demeçler veren Kılıçdaroğlu'nun, MYK listesine aldığı isim gündeme oturdu. Özgür Özel'in kazandığı kurultay hakkında açılan davada "Bana dağıtmam için 100 bin lira verildi" ifadelerini kullanan Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer aldı. Kurultay davasının itirafçılarından Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık, 'Arge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı' oldu

"YA BU NASIL BİR ÇELİŞKİ?"

Arınma mesajları veren Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi doğal olarak tepkileri de beraberinde getirdi. halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, "Özgür Karabat'a ben bunu sordum, bu iddiaları reddediyor. Fakat adam kendi ağzıyla diyor ki: "Delegeleri ikna edip Özgür Özel'e oy verilmesi için ikna etmem için bana Meclis'te 100.000 TL verildi. Ben bunu gittim delegelere 20-20 dağıttım. 20'siyle alem yaptık. 100.000 TL'lik market kartı aldım, onları da dağıttım." Ya bu kişi burada tanık. Bak, tanık ama aynı zamanda bir davanın sanığı olması gerekir değil mi? Mesela Kılıçdaroğlu ne diyor? "Arınmalıyız" diyor. Arınmalıyız deyip, "Ben kurultayda şaibe yaratmak için para ve market kartı alıp dağıttım" diyen kişinin oğlunu niye MYK'ya aldınız? Ya bu nasıl bir çelişki?"

"OĞLUNU SOKMAK İÇİN NE İSTEMİŞTİR?"

Saymaz, açıklamasının devamında "Şimdi, şimdi merak ediyorum. Mesela Özgür Özel'e oy vermek karşılığında 100.000 TL para, 100.000 TL'lik market kartı alan kişi, Kılıçdaroğlu'nun MYK'sına oğlunu sokmak için ne istemiştir? Ya da böyle bir soru haksız bir soru mudur?" ifadelerini kullandı.

"ARINMA" PAYLAŞIMI YAPAN İBB BORSASI AVUKATI DA CHP BİNASINDA

Özgür Özel'in Tuzla’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde ihbar ettiği Avukat Mehmet Yıldırım hakkında “nüfuz ticareti” suçundan soruşturma başlatılmış, kaçarken Antalya’da yakalanmıştı. İfadesinde iddiaları reddeden Yıldırım ev hapsi almıştı. Yıldırım "Genel Merkez'deyiz. Arınma burada başlamış." diyerek parti binasındaki fotoğrafını paylaştı.

FERDİ ZEYREK İÇİN 'ÇARPILDI' KARİKATÜRÜ ÇİZENDE BİNADA

CHP Lideri Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'ne polis baskınının ardından içeri girip 'çikolata dağıtımı' yapan kadının, Ferdi Zeyrek için 'Çarpıldı' karikatürü çizen kişi olduğunu söylemişti. Söz konusu karikatür AKP medyasından Yeni Akit'te yayımlanmıştı.