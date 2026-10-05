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Halk TV Türkiye Aracın çarptığı 10 yaşındaki Ayşenur'dan acı haber

Aracın çarptığı 10 yaşındaki Ayşenur'dan acı haber

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Ayşenur Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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Aracın çarptığı 10 yaşındaki Ayşenur'dan acı haber

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sokakta oynayan Ayşenur Yılmaz'a otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

KAZA MEZOPOTAMYA MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sokakta oynayan Ayşenur Yılmaz'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ayşenur, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayşenur'un cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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SÜRÜCÜ YAKALANDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre sonra yakalanan otomobil sürücüsü, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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