3 yaşındaki Yakup'un ölümündeki sır perdesi 14 yıl sonra kalktı: Baba tutuklandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2012 yılında kaybolduktan 12 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Yakup Bozkurt'un ölümüne ilişkin dosya, 14 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba Abdurrezzak Bozkurt tutuklandı.

AİLESİYLE GİTTİĞİ BÖLGEDE KAYBOLMUŞTU

3 yaşındaki Yakup Bozkurt, 2012 yılında ailesinin mevsimlik işçi olarak gittiği Seyitgazi ilçesinde kayboldu. Ailenin jandarmaya yaptığı ihbar üzerine bölgede AFAD, UMKE, AKUT ve Türk Hava Kuvvetleri ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİ 12 GÜN SONRA TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucunda Yakup Bozkurt'un cansız bedeni, kaybolduktan 12 gün sonra kırsal Doğançayır Mahallesi'nde toprağa gömülü bulundu.

O dönem yapılan çalışmalara rağmen olayın şüphelisine dair herhangi bir ize ulaşılamadı.

Faili meçhul kalan dosyayı yeniden ele alan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri Bozkurt'un cansız bedeninin bulunduğu alanda yeniden inceleme yaptı.

SIR PERDESİ 14 YIL SONRA ARALANDI, BABA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Yakup Bozkurt’un babası Abdurrezzak Bozkurt ile 3 akrabası gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Abdurrezzak Bozkurt, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)