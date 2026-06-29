Araç sahipleri dikkat: Trafik sigortası tazminatlarında yeni genelge çıktı

Milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren yeni bir genelge yürürlüğe girdi. Trafik kazalarının ardından devreye girerek "hasar danışmanlığı" adı altında yüksek komisyonlar talep eden aracı kişi ve kurumların faaliyetlerine kısıtlama getirildi. Yeni düzenleme ile trafik sigortası tazminat ve değer kaybı süreçlerinde köklü değişikliklere gidildi.

Trafik sigortalarındaki değer kaybı uyuşmazlıklarının azaltılması ile tazminat süreçlerinin daha hızlı ve adil yönetilmesi amacıyla başlatılan eylem planının yeni aşaması devreye alındı. Yayımlanan son genelge ile birlikte, trafik kazası mağdurlarından vekalet alarak iş takibi yapan ve bu süreçte yüksek komisyon elde eden yapıların faaliyetleri durduruldu.

İLK 3 AŞAMADA HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTI?

Eylem planı kapsamında yakın zamanda üç temel yapısal reform hayata geçirilmişti. Bu reformlar şu şekilde sıralandı:

- Eksper hesaplamalarının belirli bir standarda bağlanması.

- Eksper atamalarında akıllı sistem teknolojisine geçilmesi.

- Değer kaybı tazminatının, hak sahiplerinden herhangi bir ilave başvuru şartı aranmadan doğrudan maddi hasar ile birlikte hesaplanarak ödenmesi.

4. AŞAMA DEVREDE: ARACI KURUMLAR VE İLLEGAL YAPILAR ENGELLENDİ

Eylem planının dördüncü aşaması kapsamında yayımlanan yeni genelge ile, kanuna aykırı şekilde hasar aracılığı faaliyetinde bulunan ve vatandaşların mağduriyetine yol açan yapıların önüne geçilmesi hedeflendi.

Yeni düzenleme ile bu tür yapılara yönelik adli ve idari yaptırımların daha etkin bir şekilde uygulanması kararlaştırıldı. Yapılan değişikliğin temel amacı, kaza sonrası hasar süreçlerinin aracı kurumlar olmadan, doğrudan sigorta şirketi ile mağdur arasında sonuçlandırılması olarak belirlendi.

TRAFİK KAZASI TAZMİNATINI ARTIK SADECE KİMLER ALABİLECEK?

Genelgedeki en kritik değişikliklerden biri de tazminat takip ve tahsil süreçlerinde yaşandı. Yeni kurallara göre, kaza neticesinde doğan tazminat alacağının takibi sadece şu kişiler tarafından yapılabilecek:

- Tazminat alacaklısının bizzat kendisi.

- Hak sahibinin kanuni temsilcisi veya kanuni temsilcinin bizzat vekâlet verdiği avukatı.

- Tazminat alacaklısının bizzat vekâlet vermesi şartıyla; eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri veya bu kişilerin avukatları.

Önemli detay: Hasar sonrası süreçte tazminat alacaklısıyla herhangi bir şekilde iletişime geçilmesi veya paranın tahsiline yönelik yönlendirmeler yapılması da "takip işlemleri" kapsamında sayılacak.

Tahsilat şartı: Takip işlemini aile bireyleri yapabilse de tazminat alacağının tahsilatı yalnızca tazminat alacaklısının kendisi, kanuni temsilcisi veya avukatı tarafından gerçekleştirilebilecek.

TAZMİNAT HAKKININ DEVREDİLMESİ KESİNLİKLE YASAKLANDI

Yeni genelge ile tazminat alacağının üçüncü kişilere devredilmesi uygulamasına son verildi. Takip veya tahsil yetkisine sahip kişiler de dahil olmak üzere, tazminat alacağı hiç kimseye devredilemeyecek.

Tazminat alacağının devrine ilişkin yapılacak her türlü sözleşme veya işlem, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca "kesin olarak hükümsüz" kabul edilecek. Bu kuralı ihlal edenler hakkında ilgili kanunlarda yer alan idari ve cezai yaptırımlar uygulanacak.

KAZA SONRASI SİZİ ARAYANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Kişisel verilerin ihlal edilerek kaza mağdurlarının aranması durumu da genelgenin odak noktalarından biri oldu.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerine aykırı hareket ederek hasar/tazminat alacaklısına ait verileri ele geçiren, işleyen veya aktaranlar takibe alınacak.

"Hukuk hizmeti", "hasar danışmanlık hizmeti" ve benzeri unvanlar kullanarak; uzman mütalaa raporu, hasar/değer kaybı ekspertiz raporu veya maluliyet raporu temin edeceğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına doğrudan suç duyurusunda bulunulacak.

SIRADA 5. AŞAMA VAR: OHİM KURULUYOR

SEDDK, eylem planının beşinci aşaması için de hazırlıklarını sürdürüyor. Yakın tarihte devreye alınması planlanan “Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM)” ile vatandaşların kaza ihbarlarını tek bir merkeze, kolay ve hızlı bir şekilde iletebilmeleri sağlanacak. Tüm sigorta şirketleri bu sisteme entegre edilecek.

SEDDK tarafından yapılan açıklamada, sigorta hasar tazmin süreçlerinin basitleştirilerek işlem hızının artırılmasına ve iş yükünün azaltılmasına yönelik düzenlemelerin devam edeceği bildirildi.