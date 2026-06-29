Aracı olan herkesi ilgilendiriyor: 1 Temmuz'dan sonra trafikte her şey değişiyor

Son günlerde sosyal medyada yeni düzenlemeyle birlikte hasarlı araçların satışında sorunlar yaşanacağı ve tazminat ödemelerinin olumsuz etkileneceği yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Ancak yürürlüğe girecek yeni kurallar, iddia edilenin aksine sürücülerin haklarını korumayı ve süreçleri daha şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.

Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın bugünkü yazısında aktardığı bilgilere göre, trafik sigortasında başlayacak olan bu yeni süreçteki tüm değişiklikler tüketici lehine, sürücülerin hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde tasarlandı. 1 Temmuz’dan itibaren trafikte nelerin değişeceği, yeni uygulamanın detayları ve sürücülerin uyması gereken kurallar haberimizde.

HASAR TALEPLERİ NASIL YAPILACAK?

1 Temmuz’dan sonra da trafik kazalarından kaynaklanan hasarlarda mevcut uygulama devam edecek. Kazaya karışan taraflar, hasar taleplerini öncelikle yine sigorta şirketine iletecek. Hasar başvuru sürecinin ilk adımında herhangi bir prosedür değişikliği bulunmuyor.

EKSPER ATAMASINDA 40 BİN TL SINIRI VE OTOMATİK SİSTEM

Yeni dönemde eksper zorunluluğuna yönelik yeni bir parasal sınır getiriliyor. Buna göre:

- Kazada araçta meydana gelen maddi hasar, trafik sigortasının maddi teminat tutarı olan 400 bin TL’nin 10’da 1’ini (yani 40 bin TL’yi) aşıyorsa, hasar tespitinin eksper tarafından yapılması zorunlu olacak.

- 40 bin TL’nin altındaki hasarlar için sigorta şirketi ile araç sahibi kendi aralarında anlaşarak süreci yönetebilecek.

- Trafik kazalarında hasar tespitini gerçekleştirecek eksperler, tarafsızlığı sağlamak amacıyla merkezi bir sistem üzerinden otomatik olarak atanacak.

DEĞER KAYBI TAZMİNATI İÇİN AYRI BAŞVURU YAPILMASINA GEREK KALMAYACAK

Kazada kusursuz olan ve aracı hasar gören sürücülere ödenen değer kaybı tazminatı uygulaması tamamen değişiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte süreç şu şekilde işleyecek:

- Araçta oluşan maddi hasar ile değer kaybı tazminatı aynı anda hesaplanacak.

- Hak sahibinin ayrıca bir talepte bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, kazaya karışan tüm araçlar için değer kaybı hesaplaması otomatik olarak yapılacak.

- Görevlendirilen eksper, araçtaki hasarı tespit ederken aynı zamanda değer kaybını da hesaplayacak ve hazırlayacağı tek bir raporda her iki tutara da yer verecek.

- Hasar ödemesi için başvuruda bulunan hak sahibi, değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak.

KASKOLU ARAÇLARDA AĞIR HASAR DURUMU

Kaskolu araçların karıştığı kazalarda, aracın "ağır hasar" veya "tam hasar" (pert) olması durumunda hasar tespitini yapacak eksper, yine merkezi sistem üzerinden otomatik olarak atanacak. Ağır hasar kapsamına girmeyen daha hafif hasarlarda ise sigorta şirketi ile sigortalı kendi aralarında mutabakata vararak süreci tamamlayabilecek.

ORİJİNAL PARÇA KULLANIMI VE EŞDEĞER PARÇA ŞARTLARI

Kazalı araçların onarım sürecindeki parça değişim kuralları da netleşti. Onarımı mümkün olmayan orijinal parçalar, öncelikli olarak orijinal yeni parçalarla değiştirilecek.

Ancak orijinal yedek parça bulunamaması veya hak sahibinin açık bir şekilde onay vermesi durumunda, hasarlı parçanın yerine yeniden kullanılabilir (çıkma) ya da eşdeğer parça montajı yapılabilecek.

AĞIR HASARLI ARAÇLARDA "ÇEKME BELGESİ" ZORUNLULUĞU

Eksper raporu doğrultusunda "ağır hasarlı" olduğu tespit edilen araçlar için tazminat ödenmesinde yeni bir belge şartı getirildi. Buna göre, zarar gören aracın trafikten çekildiğini kanıtlayan “trafikten çekilmiştir” kaşeli tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden hak sahibine herhangi bir tazminat ödemesi gerçekleştirilmeyecek.

FOTOĞRAF VE VİDEO KAYDI ZORUNLU OLACAK

Süreçlerin şeffaflığı ve suiistimallerin önlenmesi amacıyla, trafik kazasında hasar gören araca ve kazanın meydana geldiği olay yerine ilişkin fotoğraflar ile video görüntüleri, hasar ve değer kaybı tazminat dosyalarında zorunlu olarak yer alacak.