Arabaya yılan girdi: Görevlinin bacağına saldırdı

Çorum’da park halindeki bir otomobile giren yılan, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından araçtan çıkarıldı. Kaçtığı arsada yakalanmaya çalışılan yılan, görevlinin bacağını ısırmaya çalıştı. Olay, Bayat Gediği 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobile yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde görevi Hayvan Yakalama, Besleme ve Bakım Görevlisi İsmail Öz, yılan yakalamakta kullanılan özel aparatla araca müdahale ederek yılanı çıkarmaya çalıştı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından otomobilden çıkarılan yılan, bu kez yol kenarındaki boş arsaya kaçtı.

Yılanı yakalamak için çalışmalarını sürdüren İsmail Öz, köşeye sıkışan yılanın saldırısına maruz kaldı. Yılan, Öz’ün bacağına doğru hamle yaparak ısırmaya çalıştı.

Bir süre yılanı bacağından uzaklaştırmak için mücadele eden Öz, soğukkanlılığını koruyarak yılanı yakalamayı başardı ve özel torbaya yerleştirdi.

İsmail Öz’ün yılanın saldırılarına rağmen gösterdiği soğukkanlılık ve başarılı müdahalesi, olay yerindeki vatandaşlardan uzun süre alkış aldı. (ANKA)