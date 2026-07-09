AP Raportörü Amor'dan Bakan Gürlek'e 'Brunson' göndermeli Ekrem İmamoğlu yanıtı

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Amor, NATO Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Rahip Brunson davasına kullandığı ifadeleri hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı'nı aradım ve derhal serbest bıraktı" sözlerinin, Gürlek'in açıklamalarına verilebilecek "en iyi ve en aydınlatıcı cevap" olduğunu söyledi.

İlke TV'deki habere göre, Trump'ın Brunson sürecine ilişkin açıklamalarının, Türk yargısının bağımsız işlediği yönündeki değerlendirmelerle çeliştiğini belirten Amor, bu durumun yargının bağımsızlığı konusundaki tartışmalara ışık tuttuğunu ifade etti. Amor, söz konusu çelişkinin hangi yaklaşımın gerçeği daha iyi yansıttığı konusunda kamuoyuna fikir verdiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ise Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de görülen davalarını takip ettikten sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yargının bağımsızlığına ilişkin eleştirilerde bulundu. Amor, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve mevcut Adalet Bakanı Akın Gürlek'in görevine atanmasını da eleştirerek, Gürlek'in demokratik reformların parçası olamayacağını savundu. Avrupa Parlamentosu'nun kısa süre önce kabul ettiği Türkiye raporunu hatırlatan Amor, iktidarın İmamoğlu'nu siyasi rekabetten uzaklaştırmak amacıyla yargıyı kullandığını ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor'un, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de görülen davalarına ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu belirterek, yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanıldığını ifade etti. Gürlek, Türkiye'deki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesinin demokratik olgunluğun ve şeffaflığın göstergesi olduğunu, ancak devam eden davalar hakkında mahkeme önünde hüküm verir nitelikte açıklamalar yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gürlek açıklamasında, Türkiye'deki yargı süreçlerinin yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına, ideolojik beklentilerine veya lobi faaliyetlerine göre değil; Anayasa, kanunlar, dosyadaki deliller ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre yürütüldüğünü vurguladı. "Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz; devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz" ifadelerini kullanan Gürlek, milli iradeyi, yargı teşkilatını ve hukuk devletini hedef alan siyasi ajandalara izin vermeyeceklerini kaydetti.