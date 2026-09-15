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Halk TV Türkiye Antalya'da rüşvet soruşturmasına 6 tutuklama: 2 şube müdürü de aralarında

Antalya'da rüşvet soruşturmasına 6 tutuklama: 2 şube müdürü de aralarında

Antalya'da kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada 2'si emniyet şube müdürü olmak üzere 6 kişi tutuklandı. Soruşturmada dijital materyallerden elde edilen kayıtlar ve şüpheliler arasındaki bağlantılar incelenecek.

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Antalya'da rüşvet soruşturmasına 6 tutuklama: 2 şube müdürü de aralarında
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Antalya'da kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Aralarında görevdeki iki şube müdürünün de bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, incelemeye alınan dijital materyaller oldu. Yapılan çalışmalarda bazı emniyet personeli ve soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere ilişkin kayıtlar tespit edildi.

Antalya'da rüşvet soruşturmasına 6 tutuklama: 2 şube müdürü de aralarında - Resim : 1

İKİ ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Elde edilen ilk bulgular üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Narkotik Şube Müdürü O.U. ile Koruma Şube Müdürü E.D.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Her iki şube müdürü de gözaltına alınırken, idari tedbir kapsamında görevlerinden uzaklaştırılarak personel emrine çekildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli komiser M.A. da gözaltına alındı ve görevinden uzaklaştırıldı.

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SORUŞTURMA AVUKATLIK BÜROSUNA UZANDI

Kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına ilişkin çalışmayı Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü.

Soruşturmanın başlangıç aşamasında avukat R.K. ile aynı hukuk bürosunda çalışan İ.Ü. gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital cihazların incelenmesiyle soruşturmanın kapsamının genişlediği belirtildi.

İncelemelerde Narkotik Şube Müdürü O.U., eşi N.U., Koruma Şube Müdürü E.D.E. ile O.U. ile bağlantılı olduğu değerlendirilen S.G. ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen M.A.S. isimlerine ilişkin kayıtların bulunduğu tespit edildi.

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6 ŞÜPHELİ ADLİYEDE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.K., İ.Ü., O.U., E.D.E., M.A. ve S.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin tamamı, nöbetçi hakimlikteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın, dijital materyallerdeki kayıtlar ve şüpheliler arasındaki olası bağlantılar üzerinden sürdürüldüğü öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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