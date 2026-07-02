Antalya'da mide bulandıran olay! Yaşlı iki erkek sarmaş dolaş görüntülendi

Antalya'da bir çocuk parkında kaydedilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, yaşlı iki erkeğin parkta sarmaş dolaş olduğu ve birbirlerini öptüğü görülürken, o sırada parkta bulunan bir kadın duruma tepki göstererek cep telefonuyla kayıt almaya başladı.

"YAŞINIZDAN BAŞINIZDAN UTANIN"

Dim TV isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadın, "Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın" sözleriyle iki erkeğe tepki gösterdi.

Yaşlı erkeklerden biri ise kadına "uzatma" diyerek karşılık verdi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Yaklaşık bir dakika süren görüntülerde taraflar arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşanırken, olayın büyümeden sona ermesinin ardından taraflar, bulundukları bölgeden ayrıldı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi.

"SAPKINLIKTA SINIR YOK"

Sosyal medyada kullanıcılar görüntülere tepki gösterdi. Bir kullanıcı, gönderiye "Böyle sapıkları taşlamak lazım." Adamın yaptığına bak birde üste çıkmaya çalışıyor rezalet ya. belki de gençlere ahlak öğretmeye çalışmakla yanlış yapıyoruzdur. Asıl mesele yaşlılardır" şeklinde yorumlar eklerken, bir diğer kullanıcı da "Sapkınlıkta sınır yok." diye belirtti.