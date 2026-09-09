Antalya yangınındaki ölümden kahreden ayrıntı! Kalp krizi geçirirken yolu tarif etmiş

Antalya’nın Aksu ilçesinde üç gündür devam eden orman yangınında ekiplere yardım eden bölge halkından 53 yaşındaki Hasan Kahya, dün kalp krizi geçirip vefat etti. Kahya'nın kalp krizi geçirirken şoföre de yolu tarif ettiği öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu’na gelen Kahya’nın oğlu ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

ÖLMEDEN ÖNCE HAYVANLARINI KURTARDI

Yangının başladığı ilk andan itibaren söndürme çalışmalarına destek veren Kahya, evinin önündeki ahırda bulunan hayvanları güvenli bölgeye taşıdı.

Alevlerin yaklaşması üzerine uçuşan küllerin saman balyalarını tutuşturmasından endişelenen Kahya, balyaları sulamak için hortum aradığı sırada fenalaştı. Çevresindekilere kendisini iyi hissetmediğini söyledi.

RAHATSIZLIĞINA RAĞMEN YOLU TARİF ETTİ

Kahya, o sırada yoldan geçen bir otomobille mahalleden ana yola götürüldü. Rahatsızlığına rağmen araç sürücüsüne yolu tarif ettiği öğrenildi.

Isparta-Antalya kara yolunda hasta nakil aracına alınan Kahya, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşini görünce fenalaşan Gülay Kahya ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çiftçilik ve kamyon şoförlüğü yapan, iki çocuk babası Hasan Kahya’nın 15 Eylül’de doğum günü olduğu öğrenildi. Kahya’nın cenazesi, yaşadığı mahallenin mezarlığında toprağa verilecek.

AFAD'DAN 2 MİLYON LİRA ÖDENEK TALEBİ

Aksu’daki yangın nedeniyle 26 büyükbaş ve 90 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Şu ana kadar 18 ahır yangından etkilendi. Dört mahalledeki 993 abonenin elektriği kesildi.

Yangın bölgesinde iletişimin kesintisiz sağlanabilmesi için üç mobil baz istasyonu kuruldu. Hasar ve zarar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların acil ihtiyaçları için AFAD Başkanlığı’ndan ilk etapta 2 milyon lira ödenek talep edildi.

İlçede güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatılan yol bulunmadığı bildirildi. Tahliye edilen mahallelerin giriş ve çıkışları ise jandarma ekiplerince kontrol ediliyor.

KURYELER DESTEK İÇİN İNDİ

Çok sayıda kurye de yangın bölgesindeki çalışmalara gönüllü olarak katıldı. Kuryeler, erzak dağıtım noktalarından aldıkları su, soda, ayran, kek ve sandviçleri motosikletlerle ulaşılması güç bölgelere taşıdı.

Söndürme ekiplerine lojistik destek sağlayan gönüllüler, yangına müdahale çalışmalarına da yardım etti.

YANGIN ANLIK İZLENİYOR

Karagöz’de konuşlandırılan yangın yönetim aracındaki görevliler, insansız hava araçları ve helikopterlerden gelen görüntülerle alevlerin seyrini takip ediyor. Görüntüler üzerinden yangının yoğunlaştığı alanlar ve ısı durumu belirleniyor.

Sahadaki araçların konumları da merkezden takip edilerek ekipler ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendiriliyor.

Yangına 2 uçak, 8 helikopter, 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 diğer araçla müdahale sürüyor. (DHA)