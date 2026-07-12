Annesinden para istedi vermeyince evi yaktı: Sabıkası kabarık çıktı

Bağcılar Fatih Mahallesi 1765 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede saat 18.45 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre H.Ç., annesi S.Ç.'den para istedi. Annesinin para vermemesi üzerine çıkan tartışmada H.Ç., annesinin yaşadığı evi ateşe verip kaçtı.

YANGINDA CAN KAYBI YOK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu.

H.Ç. YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli H.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde H.Ç.'nin "kundaklama", "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" ve "şantaj" suçlarından kaydı bulunduğu, ayrıca hakkında 2 ayrı yakalama kararı olduğu tespit edildi.

(DHA)