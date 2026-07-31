Anne oğul 2 ayrı şehirde 2 saat arayla öldü: Birbirlerinin vefatından haberleri olmadı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kızıyla birlikte yaşayan 87 yaşındaki beş çocuk annesi Yurdagül Atabay, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle hayata gözlerini yumdu. Ailesi, annelerinin vefatının ardından hastanede cenaze işlemleriyle ilgilenirken, Amasya'da yaşayan ve uzun süredir Parkinson tedavisi gören 67 yaşındaki oğlu Abdulbaki Atabay da yaşamını yitirdi. Anneden yalnızca iki saat sonra gelen bu ikinci vefat haberi, Atabay ailesini yasa boğdu.

GÖZYAŞLARIYLA YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Manisa'da vefat eden Yurdagül Atabay'ın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Amasya'ya getirildi. Aynı gün hayata veda eden anne ve oğlu için Sultan II. Bayezid Camisi'nde cuma namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Aile bireyleri, yakınları ve çok sayıda kişinin katıldığı törenin ardından cenazeler omuzlarda taşınarak Tekirdede Mezarlığı'na götürüldü. Anne ve oğul, dualar eşliğinde yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

BİRBİRLERİNDEN HABERSİZ HAYATA VEDA ETTİLER

Annesini ve ağabeyini aynı gün kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Bakiye Karahocagil, süreci gözyaşlarıyla anlattı. Annesinin hastanede tedavi görürken entübe edildikten sonra vefat ettiğini belirten Karahocagil, "Annem Yurdagül Atabay, 87 yaşındaydı. 3 yıldır kardeşimin yanında Manisa Salihli’de yaşıyordu. Bundan önce Amasya'da yaşıyordu ama babamın vefatından sonra kız kardeşim Saadet Atabay, annemi yanında götürdü. Vefat eden de ağabeyim Abdulbaki Atabay Amasya'da yaşıyordu. Annemin durumu ağırlaşınca ben de anneme hizmet etmek için Amasya'dan Salihli’ye gittim. Kalp büyümesi, hastalıklar derken hastaneye yatırdık. Doktor hastalıklarından dolayı hiç umut vermedi. En son 24 Temmuz'da entübe oldu ve 29 Temmuz'da da vefat etti. Annemin cenazesini almak için hastanede bekliyorduk. Beyime ağabeyime de haber vermesini söyledim. Abdulbaki 10 seneden fazladır Parkinson hastasıydı. 3 yıldır da tamamen çok ağır yaşıyordu. Evden dışarı çıkamıyordu. Ağabeyimin eşi ağabeyimin yanına gitmiş, ağabeyim ilaçlarını içmiş uyuyor, uyandırmaya çalışmışlar, uyanmamış. İşte o anda vefat etmiş. Biz annemin vefatını Salihli'de aldık. Cenazesini de hastaneden çıkarmadan 2 saat sonra da ağabeyimin vefat haberini aldık. Birbirlerinin vefatından haberleri olmadı. İkisinin de Rabbim emanetini resmen uykuda aldı” dedi.