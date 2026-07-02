Ankara'dan uçacaklara uyarı gitti: Zirve günü hazırlıklı olun

Ankara 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde, toplantı gündeminden çok hazırlıklar ve tepki çeken uygulamalarla gündem olmaya devam ediyor. Vatandaşlar yasaklardan dolayı yaşadıkları sorunlara isyan ederken bir uyarı da Esenboğa'dan uçuş yapacaklar için geldi. Hem hava hem de kara trafiğinde yaşanacak yoğunluk günler öncesinden açıklandı.

ANKARA'DAN UÇACAKLARA UYARI GİTTİ

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri nedeniyle yaşanacak ulaşım ve trafik düzenlemeleri gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar şehirde uygulanacak kısıtlamalara tepki gösterirken, bir uyarı da Esenboğa Havalimanı İşletmecisi TAV'dan geldi.

Yetkililer, hem kara ulaşımında yoğunluk hem de bazı uçuşlarda değişiklik yaşanabileceğini belirterek yolcuların hazırlıklı olmasını istedi.

TAV, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Temmuz tarihleri arasında NATO Zirvesi kapsamında Ankara genelinde uygulanacak güvenlik önlemleri nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik yoğunluğu ve ulaşım kısıtlamalarının yaşanabileceğini duyurdu.

Yolcuların havalimanına zamanında ulaşabilmeleri için güzergâhlarını önceden kontrol etmeleri ve planladıkları saatten daha erken yola çıkmaları tavsiye edildi.

ZİRVE GÜNÜ HAZIRLIKLI OLUN

Açıklamada, zirvenin gerçekleştirileceği 7-8 Temmuz tarihlerinde uygulanacak operasyonel düzenlemeler nedeniyle bazı uçuşlarda değişiklik yaşanabileceği de belirtildi.

TAV, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için güncel uçuş bilgilerini ilgili hava yolu şirketlerinden takip etmeleri gerektiğini vurgulayarak, anlayış çağrısında bulundu. (DHA)

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında, 6-12 Temmuz arasında şehir genelinde uygulanacak güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı güzergâhlarda trafik yoğunluğu ve ulaşım kısıtlamaları yaşanabilecektir. Havalimanına zamanında ulaşabilmeniz için güzergâhınızı önceden kontrol etmenizi ve planladığınız saatten daha erken yola çıkmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca, 7-8 Temmuz'da uygulanacak operasyonel düzenlemeler nedeniyle bazı uçuşlarda değişiklikler yaşanabilir. Güncel uçuş bilgilerinizi ilgili havayolu şirketinden takip etmenizi rica ederiz. Anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz"