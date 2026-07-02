Son dakika | NATO öncesi yeni yasaklar: Ankara'da motokurye, skuter ve ağır tonajlı araçlara geçiş kapatıldı

07-08 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, kent genelinde olağanüstü güvenlik ve trafik tedbirleri devam ediyor.

YENİ YASAKLAR AÇIKLANDI

UKOME kararı doğrultusunda 04-10 Temmuz tarihleri arasında kademeli olarak uygulanacak önlemler kapsamında; havalimanı bağlantı yolları, ana bulvarlar ve kritik bölgeler skuter ile motokurye trafiğine tamamen kapatılırken, şehirlerarası lojistik ağında yer alan ağır tonajlı araçlar, gıda ve ilaç taşıyan kamyonların kent içi geçişlerine belirli saatlerde ve alternatif güzergahlarda izin verilecek.

07-08 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, UKOME kararıyla çok sıkı trafik tedbirleri alındı. 06-09 Temmuz 2026 tarihleri arasında Esenboğa ve Etimesgut Havalimanları başta olmak üzere, devlet büyüklerinin geçiş güzergahları, etkinlik alanları, ana bulvarlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve zirve için belirlenen çok sayıda lüks otelin çevresi skuter türü araçların girişine kapatıldı. Bu bölgelerde park halinde olan skuterler de 04 Temmuz 2026 tarihine kadar kaldırılacak. Aynı tarihler ve aynı güzergahlar üzerinde (Mevlana, Özal, Atatürk, İnönü, Dumlupınar, Anadolu bulvarları ve bağlantılı caddeler) motokuryelerin çalışmasına da tamamen yasak getirildi.

ARAÇLARA PARK YASAĞI

Zirve nedeniyle kullanılacak güzergâhlar üzerinde bulunan evlerin, iş merkezlerinin bahçe ve müştemilat önleri, taksi durakları, kamu kurumları, üniversiteler, AVM'ler ve market otoparkları ile araç tamir servislerinin önlerinde bulunan araç, karavan ve konteynerlerin 04-09 Temmuz 2026 tarihleri arasında bu alanlara park etmemesi gerekiyor.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN KENTE GİRİŞİ YASAKLANDI

Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 05 Temmuz 2026 saat 16.00'dan, 10 Temmuz 2026 saat 10.00'a kadar Ankara şehir içerisine girişine izin verilmeyecek.

GIDA MADDESİ TAŞIYAN KAMYONLAR

Gıda maddesi taşıyan kamyonlar, 06 Temmuz 2026 saat 00.00'dan 09 Temmuz 2026 saat 05.00'a kadar geliş yönlerine göre Çevre Yolundan İstanbul Yoluna katılabilecek. Bu araçlar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez istikametini takiben Rajiv Gandhi Caddesinden GİMAT istikametine ve Hipodrom Caddesi üzerinden Roma Meydanı ışıklardan (U) dönüşü yaparak Toptancı Haline giriş yapabilecekler.

İLAÇ VE ACİL MALZEME TAŞIYAN ARAÇLAR

İlaç ve bozulacak acil malzeme taşıyan kamyonlar ise 06 Temmuz 2026 saat 00.00'dan 09 Temmuz 2026 saat 05.00'a kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarını kullanabilecek. Ancak bu araçların Dumlupınar, 1071 Malazgirt, Sakıp Sabancı, Anadolu, Ankara, Mevlana, İnönü ve Atatürk Bulvarlarına girmeleri yasak olup, bu caddelerin haricindeki alternatif güzergahları kullanmaları gerekecek.