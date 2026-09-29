Ankara'daki Buse Akgün Gök cinayetinde yeni gelişme! Ağabeyin tehdit mesajları ortaya çıktı

Ankara'da Buse Akgün Gök, çocuklarını almak için gittiği okulun önünde boşanma davası açtığı eşi Bayram Gök tarafından bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından eşi Bayram Gök tutuklanırken, ağabeyinin attığı tehdit mesajları merhumun babası Harun Gün tarafından ortaya çıkarıldı.

Buse Akgün Gök, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açıp, ailesinin oturduğu mahalleye taşındı. Buse Akgün Gök, 17 Eylül'de kızını almaya gittiği Şehit Turgay Topsakaloğlu İlkokulu'nun bahçesinde boşanma aşamasındaki eşi Bayram Gök tarafından bıçaklandı. Yaralanan Buse Akgün Gök, kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Bayram Gök, olayın ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

'PLANLANMIŞ BİR DEHŞET'

Buse Akgün Gök'ün babası Hasan Akgün, DHA'ya konuştu. Hasan Akgün, "Olayın olduğu gün, okulda veli toplantısı olduğunu söylemişler. Bayram benzinlikte vardiyalı çalışıyordu. Kendisinin gece vardiyasında olduğunu söylemiş. Çocuğum okula gitmiş toplantı için. Bayram’ın annesi de oradaymış. Olaydan biraz önce çocukları Bayram'ın annesi alıp götürüyor. Bayram da oraya geliyor, benim çocuğumu bıçaklıyor. Yani planlanmış bir cinayet bu. Bayram Buse’yi daha önce de rahatsız ediyordu. Bunlar boşanma aşamasında dilekçeyi vermişler ve Bayram Gök'ün ağabeyi, 'Kardeşimi ben tutuyorum. Gerekirse seni vurur. Ben kardeşime içeride bakarım' diye kızıma tehdit mesajları atmış. Yani tamamen ailesini arkasına alarak planladığı bir dehşet bu. Buse mesajları silmemiş. Şu anda da Buse'nin telefonu emniyette araştırılıyor. Her şey Allah’ın izniyle açığa çıkacak” diye konuştu.

'ÇOCUKLARI KIZIMA GÖSTERMEMEYE BAŞLADILAR’

Hasan Akgün, boşanma aşamasında kızının oturdukları mahalleye taşındığını anlatarak, "Daha önce bize anlaşamadıklarını söylediler. Ama biz de tabii 2 çocuklarının olduğunu, çocuklarının arada kalacağını, mümkünse sorunları hep beraber çözebileceğimizi defalarca söyledik. İlk baştan anlaşmalı boşanmaya kalktılar. Sonra Bayram boşanmayı çekişmeliye çevirdiği için çocukları kızıma göstermemeye başladılar ama ben görüyordum çocukları. Ben gidip alıyordum veya bir şekilde getirttiriyordum. Sonra da bu olay yaşandı. Çocukların çantasında kibrit kutusu büyüklüğünde bir cihaz ötmüş. Anneannesi fark etmiş. Biz onun takip cihazı olduğunu ilk başta anlayamadık. Ötünce fark ettik” dedi.

'KENDİMİ ÇOCUKLARA ADAYACAĞIM'

Hasan Akgün, boşanma aşamasında kızının yanında olmaya çalıştığını söyleyerek, "Kızıma 'Gel benim yanımda ol. Sen dedim benim yanımda olduğun zaman çocuklarını da görebilirsin. Gereken yardımları sana yapacağım' dedim. Ama Buse, aç kalsa da susuz kalsa da kimseden bir yardım talep etmezdi. ‘Baba ben kendim ayaklarımın üstünde durmaya çalışacağım. Bir şey olursa ben size bilgi vereceğim’ dedi. Bayram’ın bıçak taşıdığını torunumun annesine söylediğini ben de olaydan sonra öğrendim. Olayın olduğu gün de çocukları yurda almışlar. Biz de yurda gittik, görüştük. Allah izin verirse çocuklar yanımızda büyüsün diye almaya uğraşacağız. Allah izin verirse bundan sonraki süreçte ben sadece kendimi çocuklara adayacağım. Çocukları yanıma aldığım gün tek tesellimiz onlar olacak. İnşallah bu acıyı bize yaşatanlar gün yüzü görmezler. Bu kadın cinayetleri, bu sokak cinayetleri artık son bulsun. Sonuçta ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir insan evlenebilir, ayrılabilir ama sonuç olarak o insanların hayatlarını yaşamaları da gerekiyor" ifadelerini kullandı. (DHA)