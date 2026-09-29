Okulda saldırıya uğrayan öğretmen toprağa verildi

Osmaniye'de bir öğretmen yeğeni A.E.B. tarafından okul bahçesinde öldürüldü.

Görev yaptığı saat 11.30 sıralarında merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nde Mehmet Bilgili yeğeni tarafından saldırıya uğradı. Tartışmanın büyümesi sonucu A.E.B., ruhsatsız silahıyla amcasını vurdu. Tüm müdahalelere rağmen edebiyat öğretmeni kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası merhum Mehmet Bilgili için Cebelibereket Şehitler Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine merhum öğretmenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Cenaze namazının ardından merhum öğretmen Mehmet Bilgili’nin naaşı Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. (ANKA)