Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Fiyatı düştü de düştü! 50 liraya kapanın elinde kalıyor: Bir tanesi 3 kişiyi doyuruyor

Fiyatı düştü de düştü! 50 liraya kapanın elinde kalıyor: Bir tanesi 3 kişiyi doyuruyor

Karadeniz'de bol miktarda avlanan palamut, Rize'deki balıkçı tezgahlarında 50 ila 100 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor. Balıkçı Soner Birinci, "Dolaplara konulacak bollukta palamut var. Hemen hemen 2-3 kişiyi de doyuruyor" dedi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Fiyatı düştü de düştü! 50 liraya kapanın elinde kalıyor: Bir tanesi 3 kişiyi doyuruyor

Kent merkezinde yer alan balıkçı tezgahlarında palamudun adet fiyatı ağırlığına göre 50 liradan başlıyor. Tezgahlardaki diğer balıklardan istavrit 150, mezgit 200, barbun 300, çinekop 400, sargan ise kilogramı 400 liradan alıcı buluyor.

Balıkçı Soner Birinci, av sezonuna palamut bolluğuyla başladıklarını söyledi.

Fiyatı düştü de düştü! 50 liraya kapanın elinde kalıyor: Bir tanesi 3 kişiyi doyuruyor - Resim : 1

Palamut akın akın geliyor: Hamsiden kötü haberPalamut akın akın geliyor: Hamsiden kötü haber

"ŞU ANDA TEZGAHLARDA EN ÇOK OLAN BALIK PALAMUT"

İnsanların palamuda ilgi gösterdiğini dile getiren Birinci, "Fiyatlarımız uygun. Palamut bolluğundan bütün balıkçıların yüzü gülüyor, hem satan hem tutan. Palamutu 75 liraya satıyoruz 700-800 gram geliyor bir tanesi. Şu anda tezgahlarda en çok olan balık palamut. Zaten müşteri geldiği zaman direkt palamutu soruyor." diye konuştu.

Fiyatı düştü de düştü! 50 liraya kapanın elinde kalıyor: Bir tanesi 3 kişiyi doyuruyor - Resim : 3

BİR TANESİ 3 KİŞİYİ DOYURUYOR

Birinci, bu sezon adeta palamut yılı yaşandığını ifade ederek, "Halkımızın dolaplara koyacağı bollukta palamut var. Hemen hemen 2-3 kişiyi de doyuruyor" dedi.

Palamut alışverişi yapan İsrafil Köse ise fiyatlardan memnun olduğunu belirterek, "Çünkü mezgit 200, palamut 75 lira ve gayet uygun. Herkese tavsiye ederim zaten balık mevsimi." ifadelerini kullandı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Karadeniz Balık
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro