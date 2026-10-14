Ankara'da kanlı suikast girişimi: Taksiyle bıraktığı evin önünde vurdu

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. S.G. isimli şahıs, silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde ağır yaralandığı tespit edilen S.G., hastaneye kaldırıldı.

OLAY DEMETEVLER MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.G., silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemesinde S.G.'nin ağır yaralandığı belirlendi.

S.G. TAKSİDEN EŞYALARINI ALDIKTAN SONRA BİNAYA YÜRÜRKEN VURULDU

Edinilen bilgilere göre S.G., bindiği ticari taksinin bagajından eşyalarını aldı. Ardından binaya doğru yürüdüğü sırada taksi sürücüsünün silahlı saldırısına uğradı. Saldırı anının, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

S.G.'nin ticari taksiden indikten sonra eşyalarını bagajdan aldığı ve binaya yöneldiği sırada saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı, görüntülerde taksi sürücüsünün silahlı saldırısının yer aldığı kaydedildi. Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARANIYOR

S.G.'yi tabancayla ateş ederek yaralayan şüphelinin kimliği ilk anda bilinmiyor. Polis ekipleri, kaçtığı belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

AA