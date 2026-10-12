Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Diyarbakır'da dehşet gecesi! Eve kurşun yağdırdılar, genç kadın öldü

Diyarbakır'da dehşet gecesi! Eve kurşun yağdırdılar, genç kadın öldü

Diyarbakır'da bir eve gece silahlı saldırı düzenlendi. Dehşete düşüren saldırıda 24 yaşındaki Canan Bebek hayatını kaybetti. Kaçan saldırganlar her yerde aranıyor.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Diyarbakır'da dehşet gecesi! Eve kurşun yağdırdılar, genç kadın öldü

Diyarbakır'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Canan Bebek isimli kadın yaşamını yitirdi. Genç kadın aile mezarlığında defnedilirken saldırgan ya da saldırganlar her yerde aranıyor.

Dehşetin adresi bu kez Diyarbakır oldu. Silvan ilçesi kırsal Eskiköy Mahallesi'nde dün akşam bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirnemeyen kişi ya da kişiler eve kurşun yağdırdı.

Eylül ayında acı bilanço: En az 28 kadın, erkekler tarafından katledildiEylül ayında acı bilanço: En az 28 kadın, erkekler tarafından katledildi

Korkunç saldırıda 24 yaşındaki Canan Bebek vuruldu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Diyarbakır'da dehşet gecesi! Eve kurşun yağdırdılar, genç kadın öldü - Resim : 2

Canan Bebek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kadın mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Saldırının ardından kayıplara karışın şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Saldırının neden gerçekleştiği de henüz bilinmiyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır Kadın Silahlı Saldırı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro