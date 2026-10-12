Diyarbakır'da dehşet gecesi! Eve kurşun yağdırdılar, genç kadın öldü

Diyarbakır'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Canan Bebek isimli kadın yaşamını yitirdi. Genç kadın aile mezarlığında defnedilirken saldırgan ya da saldırganlar her yerde aranıyor.

Dehşetin adresi bu kez Diyarbakır oldu. Silvan ilçesi kırsal Eskiköy Mahallesi'nde dün akşam bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirnemeyen kişi ya da kişiler eve kurşun yağdırdı.

Korkunç saldırıda 24 yaşındaki Canan Bebek vuruldu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Canan Bebek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kadın mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Saldırının ardından kayıplara karışın şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Saldırının neden gerçekleştiği de henüz bilinmiyor. (DHA)