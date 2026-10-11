Ankara Barosu’nda seçim heyecanı: Dört aday yarışıyor

Ankara Barosu'nun 69. Olağan Genel Kurulu kapsamında baro başkanlığı, yönetim kurulu, disiplin kurulu, denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği delegelerinin belirlenmesi için oy verme işlemi saat 09.00'da başladı.

Ankara Barosu’nun 69. Olağan Genel Kurulu kapsamında seçimler için oy verme işlemi, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde saat 09.00’da başladı. Genel kurul görüşmeleri dün gerçekleştirilirken bugün baro başkanlığı ve baronun kurullarının belirlenmesi için sandık kuruldu.

Kongre merkezine gelen avukatları baro başkan adayları karşıladı. Oy verme işleminin saat 17.00’ye kadar devam edeceği bildirildi.

BARO BAŞKANLIĞI İÇİN DÖRT ADAY YARIŞIYOR

Ankara Barosu başkanlığı için dört aday yarışıyor. Adaylar ve temsil ettikleri gruplar şöyle:

Funda Şahin: Avukat Hakları Grubu Ankara

Mehmet Zeki Kaplan: Demokrat Avukatlar Değişim Grubu

Elçin Özge Şimşek Çağlayan: Demokratik Sol Avukatlar Grubu

Doğukan Kozan: Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu (TÜMAG)

BARO YÖNETİMİ VE DELEGELER DE BELİRLENECEK

Seçimlerde baro başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu ve 3 kişilik denetleme kurulu üyeleri de belirlenecek.

Ayrıca Türkiye Barolar Birliği delegeliği için 7 isim seçilecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların açılması ve oyların sayılmasıyla seçim sonuçlarının netleşmesi bekleniyor.