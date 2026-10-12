Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet

Balıkesir’de bir anaokulunda çocuklara yönelik şiddet videosu sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan Videoda 5 yaşındaki bir çocuğa bağırma ve tehdit içeren sözler dikkat çekti.

Eğitimde Son Dakika'nın paylaştığı görüntüler, Balıkesir'deki anaokulunda yaşananları kamuoyunun gündemine taşıdı.

Videoda annesini isteyerek ağlayan çocuğa öğretmen olduğu belirtilen kişinin sert tepki göstermesi ve başka bir kişinin “Öğretmenim, yapmayın” diyerek araya girmeye çalışması tepki çekti.

ÇOCUĞA TEHDİT

Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki özel bir anaokulunda kaydedildiği belirtilen görüntüler, Eğitimde Son Dakika adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde 5 yaşındaki çocuğun annesini istediği ve “Annemi ara” diyerek ağladığı duyuluyor.

Öğretmen olduğu belirtilen kişi ise çocuğun ağlamasına “Kapa çeneni” sözleriyle karşılık veriyor.

Çocuğa yönelik fiziksel müdahalenin de yer aldığı belirtilen kayıt, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞANLAR OLDU

Görüntülerdeki bir başka ayrıntı ise ortamda bulunan kişinin yaşananlara müdahale etmeye çalışması.

Çocuğa yöneltilen sert sözler sırasında başka bir kişinin “Öğretmenim, yapmayın, yapmayın” diye seslendiği duyuluyor.

Ardından gelen “Ne yaptı?” sorusuna öğretmen olduğu belirtilen kişi, “Gerçekten bıktım artık ya. Arkadaşlarına ve masaya vuruyor, annesi yok diye” yanıtını veriyor.

SKANDAL İFADELER...

Kayıtta çocuğa yöneltilen sözler bununla da sınırlı kalmıyor.

Öğretmen olduğu belirtilen kişinin, “Bana ne senin annen yoksa. Bir daha annem yok diye ağlarsan seni doğduğuna pişman ederim” dediği duyuluyor.

Henüz 5 yaşındaki bir çocuğa yönelik bu ifadeler, sosyal medyada yayılan görüntülerin en çok tepki çeken bölümlerinden biri oldu.

Eğitimde Son Dakika hesabının paylaştığı görüntüler, Balıkesir'deki anaokulunda yaşananları kamuoyunun gündemine taşıdı.

Çocuğun annesini istediği sırada karşılaştığı tutum ve başka bir kişinin müdahale etmeye çalıştığı anlar, okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklara yönelik davranışları yeniden tartışmaya açtı.

Görüntülerdeki kişinin kimliğine, okul yönetiminin açıklamasına veya olayla ilgili başlatılmış resmi bir işleme ilişkin doğrulanmış bir bilgi henüz bulunmuyor.