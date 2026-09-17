Instagram profilinde kendisini "Türkiye'ye aşık bir Amerikalı" olarak tanımlayan Craig Burns, eşiyle birlikte Sinop'ta yaşamını sürdürürken Türk mutfağına olan ilgisini sosyal medya paylaşımlarıyla gösteriyor.

Soğuk baklava ve trileçeden lahmacun ve roka salatasına kadar çok sayıda yemeği deneyen Burns, paylaşımlarında Türk mutfağına övgüler yağdırıyor.

Sinop'un doğal güzelliklerinden, denizinden ve huzurlu yaşamından etkilendiğini belirten Burns, emekli olduktan sonra kentte yaşamaya başladığını ifade etti. Sinop başta olmak üzere farklı şehirlerde restoranları ziyaret eden Burns, yöresel lezzetleri deneyimleyerek bu anları videolarla kayıt altına aldığını anlattı.

Sinop’a yerleşme sürecinde eşinin Sinoplu olmasının etkili olduğunu söyleyen Burns, eşiyle birlikte nerede yaşayabileceklerini konuştuklarını ve Sinop’u tercih ettiklerini belirtti. “Şu an için bir işim yok. Emekliyim. Restoranlara gidip onların yemeklerini deniyorum ve videolarını yapıyorum” diyen Burns, Sinop’ta yaşamaktan memnun olduğunu söyledi.

"TÜRK YEMEKLERİ, AMERİKAN YEMEKLERİNDEN DAHA GÜZEL"

Türk mutfağını Amerikan mutfağıyla karşılaştıran Burns, “Türk yemekleri, Amerikan yemeklerinden daha güzel. Çünkü Amerika’daki yemekler fabrikadan çıkmış gibi oluyor. Çoğu paketli ürün oluyor. Ama Türkiye’de yemekler daha doğal ve daha taze” ifadelerini kullandı.

Sinop mutfağından özellikle mantıyı beğendiğini ifade eden Burns, “Sinop mantısı çok güzel. Özellikle cevizli ve yoğurtlu mantı” dedi.

Sinop’un balık kültürüne de değinen Burns, hamsi yerine palamudu tercih ettiğini belirtti.

Kentin doğasının memleketi Seattle Tacoma'ya çok benzediğini anlatan Burns, "Kesinlikle aynı iklim. O yüzden Sinop’u da seviyorum” dedi. (ANKA)