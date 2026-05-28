Türk mutfağı dünyayı salladı: En iyi yoğurtlu yemekler listesine 5 Türk lezzeti damga vurdu!
Gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en iyi yoğurtlu yemeklerini sıraladı. İlk 20’ye Türkiye’den beş lezzet girerken; çökertme kebabı ve mantı ilk beşte yer aldı.
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünya mutfaklarından seçilen "En İyi Yoğurt Bazlı Yemekler" listesini yayınladı. Türkiye’den 5 farklı lezzetin ilk 20’ye girmeyi başardığı listede Türk mutfağı, özellikle ilk 5 içerisindeki güçlü temsiliyle dikkat çekti.
ZİRVE LÜBNAN'IN, İKİNCİ SIRA TÜRKİYE'NİN
Listenin ilk sırasında Lübnan mutfağına ait "Shishbarak" isimli yemek yer alırken, hemen ardından gelen 2. sıraya Türkiye’den Çökertme Kebabı yerleşti.
TÜRK MUTFAĞINDAN 5 LEZZET İLK 20'DE
TasteAtlas'ın açıkladığı sıralamada geleneksel Türk lezzetleri dünyanın dört bir yanından gelen rakiplerini geride bıraktı.
İlk 5 içerisinde mantı ve çökertme kebabı güçlü pozisyonlar elde ederken, yoğurtla servis edilen şiş tavuk, çılbır ve haydari de listenin üst sıralarında kendilerine yer buldu.
Listede Türkiye'den giren yemeklerin sıralaması şu şekilde oluştu:
2. Sıra: Çökertme Kebabı
5. Sıra: Mantı
13. Sıra: Yoğurtla servis edilen şiş tavuk
15. Sıra: Haydari
19. Sıra: Çılbır
TasteAtlas’ın açıkladığı dünyanın en iyi yoğurt bazlı yemekleri listesinin tam sıralaması şu şekildedir:
1- Shishbarak- Lübnan
2- Çökertme Kebabı- Türkiye
3- Tirokafteri-Yunanistan
4- Chicken Tikka Masala- Birleşik Krallık
5- Mantı- Türkiye
6- Yiaourti Me Meli- Yunanistan
7- Shezhanka Salata- Bulgaristan
8- Tondoori- Hindistan
9- Raita- Hindistan
10- Kabab Barg- İran
11- Fatteh- Lübnan
12- Burek Sa Sirom-Sırbistan
13- Yoğurtla servis edilen şiş tavuk- Türkiye
14- Korma- Hindistan
15- Haydari- Türkiye
16- Mast o Khian- İran
17- Portokalopita- Yunanistan
18- Gzik- Polonya
19- Çılbır- Türkiye
20- Koldskal- Danimarka