"Allah'ım" diye bağırıp yol kesen adam 8 aylık hamile eşini katletti! Bursa'da kan donduran olay

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 8 aylık hamile olduğu yabancı uyruklu 35 yaşındaki E.H, yaşadığı apartmanın üçüncü katındaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan 37 yaşındaki F.S'nin bir günce "Allah'ım" diyerek trafikte yol kestiği ortaya çıktı. Şahsın, yol rotasında sallandığı ve kendinde olmadığı görüldü. Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre, şahıs eşini katletti.

8 AYLIK HAMİLEYDİ, 'DÜŞÜP' ÖLDÜ

Olay, saat 00.30 sıralarında Üçevler Mahallesi Durmuş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre 8 aylık hamile E.H., henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, olay sırasında evde bulunan ve bağımlı olduğu öne sürülen 37 yaşındaki kocası F.S.’yi gözaltına aldı. E.H.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KOCA BİR GÜN ÖNCE 'ALLAH'IM' DEYİP YOL KESTİ

Bursayadairherşey'in haberine göre; F.S.’nin bir gün önce Denizciler Caddesi’nde bağırarak araçlara saldırdığı ve polis ekiplerince kontrol altına alındığı öne sürüldü. Aynı haberlerde şüphelinin eşinin ölümünden sorumlu olduğu, çocuğunu yaraladığı ve ağabeyini bıçakladığı da iddia edildi. Bu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DHA'nın haberine göre de; olay yerine gelen E.H.’nin bir yakını, “Ben seni gelinim diye değil, kızım diye sevdim. O benim gurbet kuşumdu. Sudan gibi yerlerden geldi o” diyerek gözyaşı döktü.