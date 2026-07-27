Alkolmetreyi üflemedi dev cezayı yedi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda gece saatlerinde trafik denetimi gerçekleştiren polis ekipleri, 57 yaşındaki Hüseyin İ. yönetimindeki yük motosikletini durdurdu. Sürücünün alkollü olabileceğinden şüphelenen ekipler, olay yerine trafik polislerini çağırdı.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEYİ REDDETTİ

Trafik ekipleri, yaklaşık yarım saat boyunca Hüseyin İ.'yi alkolmetreyi üflemesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Ancak sürücü, tüm uyarılara rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Yapılan kontrollerde, Hüseyin İ.'nin daha önce de üç kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü belirlendi.

192 BİN 800 TL CEZA YAĞDI

Sürücüye, alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL ve muayenesiz araç kullanmaktan 2 bin 800 TL olmak üzere toplam 192 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yük motosikleti, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.