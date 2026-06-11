Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Alkollü içki markalarına 'sponsorluk' ve 'etkinlik' kısıtlaması TBMM'de kabul edildi

Alkollü içki markalarına 'sponsorluk' ve 'etkinlik' kısıtlaması TBMM'de kabul edildi

Alkollü içecek üreten firmaların konser gibi etkinliklere sponsor olmasını engellenmesini içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Alkollü içki markalarına 'sponsorluk' ve 'etkinlik' kısıtlaması TBMM'de kabul edildi
Son Güncelleme:

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, alkollü içki üreten firmaların etkinliklere sponsor olmasının yasaklanmasını içeren kanun teklifi kabul edildi.

Alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe veya her türlü mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara ticaret unvanlarıyla, ürünlerinin marka, amblem, logolarıyla, ürünlerin arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görselleri kullanarak destek olamayacak.

Bu kapsamda alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblemini çağrıştıracak şekilde isim, sözcük, şekil, resim ve harfler iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulundurulamayacak.

Türklere yasak olan İngilize serbest: Gezi Parkı'nda Aston Villa taraftarı doyasıya eğlendiTürklere yasak olan İngilize serbest: Gezi Parkı'nda Aston Villa taraftarı doyasıya eğlendi

ALKOL SATIŞIYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Ülke genelinde 22.00 ila 06.00 saatleri arasında perakende alkollü içki satış yasağına ilişkin denetimler sonucunda verilen idari yaptırım yetkisi mülki idare amirlikleri yerine mahalli mülki amirliklere devrediliyor.

Alkol satışı yapılan iş yerleri yeni düzenlemeye hazırlık yapmaları için 1 yıl süre tanınacak. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TBMM Alkol
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro