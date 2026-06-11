Alkollü içki markalarına 'sponsorluk' ve 'etkinlik' kısıtlaması TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, alkollü içki üreten firmaların etkinliklere sponsor olmasının yasaklanmasını içeren kanun teklifi kabul edildi.

Alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe veya her türlü mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara ticaret unvanlarıyla, ürünlerinin marka, amblem, logolarıyla, ürünlerin arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görselleri kullanarak destek olamayacak.

Bu kapsamda alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblemini çağrıştıracak şekilde isim, sözcük, şekil, resim ve harfler iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulundurulamayacak.

ALKOL SATIŞIYLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Ülke genelinde 22.00 ila 06.00 saatleri arasında perakende alkollü içki satış yasağına ilişkin denetimler sonucunda verilen idari yaptırım yetkisi mülki idare amirlikleri yerine mahalli mülki amirliklere devrediliyor.

Alkol satışı yapılan iş yerleri yeni düzenlemeye hazırlık yapmaları için 1 yıl süre tanınacak. (DHA)