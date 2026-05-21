Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Türklere yasak olan İngilize serbest: Gezi Parkı'nda Aston Villa taraftarı doyasıya eğlendi

Türklere yasak olan İngilize serbest: Gezi Parkı'nda Aston Villa taraftarı doyasıya eğlendi

İstanbul'a gelen Aston Villa taraftarları, Taksim'deki Gezi Parkı'nda doyasıya eğlendi. Aynı parkta etkinlik yapmak isteyen Türk vatandaşlarına daha önce izin verilmemesi akıllara "Türklere yasak olan İngiliz'e serbest mi?" sorusunu getirdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Türklere yasak olan İngilize serbest: Gezi Parkı'nda Aston Villa taraftarı doyasıya eğlendi

İstanbul, Beşiktaş Park Stadyumu'nda Aston Villa ile Freiburg arasında dün akşam oynanan UEFA Avrupa Ligi finali için Avrupa'nın dört bir yanından gelen futbolseverleri ağırladı.

Aston Villa'nın Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'u mağlup ederek kupaya uzandığı karşılaşma öncesinde takımlarına destek olmak için İngiltere'den gelen çok sayıda taraftar için Taksim'deki Gezi Parkı'na etkinlik alanı oluşturuldu.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Türklere yasak olan İngilize serbest: Gezi Parkı'nda Aston Villa taraftarı doyasıya eğlendi - Resim : 1

Bu kapsamda taraftarlar için Gezi Parkı’nda bira satış stantları açıldı, DJ’ler müzik yaptı.

TÜRKLERE KAPALI OLAN GEZİ PARKI İNGİLİZLER İÇİN AÇILDI

Gezi Parkı'nda İngilizlerin doyasıya eğlendiği etkinliklerin Türk vatandaşlarına yasak olması ise sosyal medyada gündem oldu.

Türklere yasak olan İngilize serbest: Gezi Parkı'nda Aston Villa taraftarı doyasıya eğlendi - Resim : 2
Taksim'deki Gezi Parkı her yıl Gezi olaylarının yıl dönümünde polis barikatlarıyla kapatılıyor.

Çok sayıda vatandaş, geçmiş dönemlerde Gezi Parkı'nda düzenlenmek istenen etkinliklerin polis ekiplerince engellendiğini hatırlatarak, "Türklere yasak olan etkinlikler İngilizlere nasıl serbest oluyor?" şeklinde eleştirilerde bulundu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gezi Parkı Taksim İstanbul UEFA Avrupa Ligi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro