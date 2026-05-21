Türklere yasak olan İngilize serbest: Gezi Parkı'nda Aston Villa taraftarı doyasıya eğlendi

İstanbul, Beşiktaş Park Stadyumu'nda Aston Villa ile Freiburg arasında dün akşam oynanan UEFA Avrupa Ligi finali için Avrupa'nın dört bir yanından gelen futbolseverleri ağırladı.

Aston Villa'nın Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'u mağlup ederek kupaya uzandığı karşılaşma öncesinde takımlarına destek olmak için İngiltere'den gelen çok sayıda taraftar için Taksim'deki Gezi Parkı'na etkinlik alanı oluşturuldu.

Bu kapsamda taraftarlar için Gezi Parkı’nda bira satış stantları açıldı, DJ’ler müzik yaptı.

TÜRKLERE KAPALI OLAN GEZİ PARKI İNGİLİZLER İÇİN AÇILDI

Gezi Parkı'nda İngilizlerin doyasıya eğlendiği etkinliklerin Türk vatandaşlarına yasak olması ise sosyal medyada gündem oldu.

Taksim'deki Gezi Parkı her yıl Gezi olaylarının yıl dönümünde polis barikatlarıyla kapatılıyor.

Çok sayıda vatandaş, geçmiş dönemlerde Gezi Parkı'nda düzenlenmek istenen etkinliklerin polis ekiplerince engellendiğini hatırlatarak, "Türklere yasak olan etkinlikler İngilizlere nasıl serbest oluyor?" şeklinde eleştirilerde bulundu.