Aksaray'da 3'üncü kattan düşen işçi yaralandı!

Aksaray’da çatı yapım işinde çalışan bir işçi, yüksekten düşerek yaralandı. Olay, saat 11.30 sularında Yunus Emre Mahallesi 7072 Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, çatıda montaj ve yapım işleriyle uğraşan 44 yaşındaki Musa Bülbül, bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten zemine düştü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bülbül’ün düştüğünü gören mesai arkadaşlarının durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı işçi, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Musa Bülbül’ün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)