Mersin'deki patlamada can veren işçi gözyaşları ile toprağa verildi

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde akaryakıt depolama tesisinde dün korkunç bir olay yaşandı. Tesis bünyesindeki 800 tonluk akaryakıt tankında, numune alımı yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

TANK PATLADI, TALİHSİZ İŞÇİ AŞAĞI DÜŞTÜ

Patlama sırasında tankın üzerinde bulunan Süleyman Güner, şiddetli sarsıntıyla birlikte aşağı savrularak ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 çocuk babası Güner, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak talihsiz işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA’ların da destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından morgdan teslim alınan Süleyman Güner’in cenazesi, Kazanlı Mahallesi'ne getirildi. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Güner, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)