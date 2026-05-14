Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Mersin'deki patlamada can veren işçi gözyaşları ile toprağa verildi

Mersin'deki patlamada can veren işçi gözyaşları ile toprağa verildi

Mersin'de çalıştığı akaryakıt depolama tesisinde akaryakıt tankındaki patlamada yüksekten düşerek hayatını kaybeden 47 yaşındaki işçi Süleyman Güner, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.

Mersin'deki patlamada can veren işçi gözyaşları ile toprağa verildi
Son Güncelleme:

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde akaryakıt depolama tesisinde dün korkunç bir olay yaşandı. Tesis bünyesindeki 800 tonluk akaryakıt tankında, numune alımı yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

TANK PATLADI, TALİHSİZ İŞÇİ AŞAĞI DÜŞTÜ

Patlama sırasında tankın üzerinde bulunan Süleyman Güner, şiddetli sarsıntıyla birlikte aşağı savrularak ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Mersin'deki patlamada can veren işçi gözyaşları ile toprağa verildi - Resim : 1

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 çocuk babası Güner, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak talihsiz işçi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mersin'deki patlamada can veren işçi gözyaşları ile toprağa verildi - Resim : 2

4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA’ların da destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Mersin'deki patlamada can veren işçi gözyaşları ile toprağa verildi - Resim : 3

Son dakika | Mersin'de benzin tankı patladı! 1 ölüSon dakika | Mersin'de benzin tankı patladı! 1 ölü

GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından morgdan teslim alınan Süleyman Güner’in cenazesi, Kazanlı Mahallesi'ne getirildi. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Güner, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mersin Patlama
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro