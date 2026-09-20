Akrabası 'Sen yap adımı değiştireceğim' dedi: 31 yıldır bırakmadı!

Sinop'ta yaşayan 61 yaşındaki emekli konservatuvar müzisyeni İbrahim Kocabıyık, 31 yıl önce bir iddia üzerine başladığı enstrüman yapımını yıllardır sürdürüyor.

Çocukluk yıllarında müzisyen dayılarından etkilenerek müziğe yönelen Kocabıyık, bu ilgisini eğitim hayatına da taşıdı. 1983-1993 yılları arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında Türk sanat müziği eğitimi alan Kocabıyık, müzik alanındaki bilgisini geliştirdi.

Ney eğitimi de alan Kocabıyık, 1994 yılında yapılan sınavı başarıyla geçerek Sinop Belediyesi Konservatuvarında çalışmaya başladı. Uzun yıllar boyunca burada çeşitli görevler üstlenen Kocabıyık, 31 yıl önce girdiği bir iddianın ardından enstrüman yapımına yöneldi.

2019 yılında emekli olduktan sonra kendi müzikevini açan Kocabıyık, burada müzisyen eşiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Çift, öğrencilere müzik eğitimi verirken bir yandan da ud ve bağlama başta olmak üzere çeşitli enstrümanların yapımını gerçekleştiriyor.

Kocabıyık, müziğe olan ilgisinin çocukluk döneminde başladığını belirtirken enstrüman yapımına yönelmesinin ise 31 yıl önce girdiği bir iddiaya dayandığını söyledi.

Kocabıyık, Sinop Belediyesi Konservatuvarında çalıştığı yıllarda kursiyerlerin kullandığı bazı enstrümanlarda kalite sorunları ve yapım kusurları fark ettiğini anlattı. Bunun üzerine arkadaşlarıyla "Ben yaparsam daha iyisini yaparım" şeklinde bir iddiaya girdiğini belirtti.

"BİR AKRABAM 'SEN YAP ADIMI DEĞİŞTİRECEĞİM' DEDİ"

​​​​​​​Çalışma arkadaşlarının "Yapamazsın" demesi üzerine hayatında ilk kez enstrüman yapmaya karar verdiğini söyleyen Kocabıyık, "Hatta bir akrabam, 'Sen yap adımı değiştireceğim' dedi. Ben de o iddia üzerine kafamda projeler kurarak ud yapmaya karar verdim. O gün eve gittim, bodrumda iki metrelik bir tahta, bir testere ve keser vardı. Dedim ki ben bu tahtadan kalıp yaparım. Uğraştım 1,5 ayda udun kalıbını ve kalan kısımlarını yaptım." ifadelerini kullandı.

"EN AZ 200-300 UD YAPMIŞIMDIR"

Yaptığı ilk enstrümanın beğenilmesinin ardından ud yapımına devam ettiğini belirten Kocabıyık, şöyle dedi:

"Bugüne kadar sayısını tam bilmiyorum ama en az 200-300 ud yapmışımdır. Şu an elimde 20-25 yıl önce yaptığım udlar var. Hala güzel ses, güzel tınılar verebiliyor. Severek yapıyoruz, sevdiğimiz için de mutluyuz. Yine bu süreç içinde 2-3 tambur, bir tane kanun, 3-4 tane de bağlama yaptım, o arada yaptığım çok ney var, öğrencilerime dağıttım. Bütün akustik enstrümanları yapabilecek seviyedeyim." (AA)