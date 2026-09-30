AKP'ye oy veren gençler vazgeçebilir! Anket sonucu ortaya çıktı

Arayüz Kampanyası'nın 18-30 yaş arasındaki 1.255 gençle yaptığı araştırmaya göre, önceki seçimde AKP'ye oy veren ve bir sonraki seçimde de partiyi desteklemeyi düşünen gençlerin yüzde 41'i, ekonomi düzelmezse AKP'ye oy vermeyeceğini belirtti. Araştırmada gençlerin yüzde 40'ı geçinemediğini, yüzde 39'u ise geçinse de birikim yapamadığını söyledi.

Arayüz Kampanyası'nın "Arayüz Gençlik Araştırması: Siyasi Eğilimler, Sosyal Konumlanma ve Mobilizasyon Araştırması 2026" başlıklı çalışmasının sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde 18-30 yaş arasındaki 1.255 gençle gerçekleştirilen araştırmada ekonomik koşulların gençlerin siyasi tutumları üzerindeki etkisi de ele alındı.

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri AKP'ye oy veren gençlerin ekonomiyle ilgili değerlendirmeleri oldu.

Bir önceki seçimde AKP'ye oy veren ve gelecek seçimde de AKP'yi desteklemeyi düşünen gençlerin yüzde 41'i, ekonominin düzelmemesi halinde AKP'ye oy vermeyeceğini söyledi.

Genel tabloda ise gençlerin yüzde 14'ü ekonomi kötü gitse dahi AKP'yi destekleyeceğini belirtirken, yüzde 41'i ekonomi düzelirse AKP'yi destekleyeceğini ifade etti. Yüzde 45'lik kesim ise ekonomi düzelse bile AKP'ye destek vermeyeceğini söyledi. Araştırmada mevcut AKP seçmeni gençlerin yüzde 56'sının partiye yönelik desteğinin sürmesini ekonomik koşulların iyileşmesine bağladığı aktarıldı.

GENÇLERİN GEÇİNEMİYOR

Araştırma, gençlerin ekonomik durumuna ilişkin de dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 40'ı mevcut gelirleriyle geçinemediğini belirtirken, yüzde 39'u geçinebildiğini ancak para biriktiremediğini söyledi. Böylece araştırmaya katılan gençlerin yaklaşık beşte dördünün ya geçim sıkıntısı yaşadığı ya da yalnızca mevcut ihtiyaçlarını karşılayabildiği görüldü.

Ekonomi ve işsizlik, gençlerin Türkiye'nin en önemli sorunları arasında gösterdiği iki başlık olarak öne çıktı. Barınma, gelecek planı yapamama ve evlilik gibi konuların da ekonomik koşullarla bağlantılı değerlendirildiği belirtildi.

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 22'si siyasetle ilgilendiğini, yüzde 34'ü ise siyasete "biraz ilgi duyduğunu" söyledi.

Buna karşın seçimlere yönelik katılım niyeti daha yüksek çıktı. Gençlerin yüzde 74'ü bir sonraki seçimde oy kullanmayı düşündüğünü belirtti. Siyasetle ilgilenmediğini söyleyen gençlerde dahi sandığa gitme niyetinin yüzde 65 seviyesinde olduğu aktarıldı.

Gençlerin yaklaşık yüzde 60'ı kendi gelecekleri üzerinde söz sahibi olmadığını düşünürken, yüzde 65'i sorunlarının siyasi partiler tarafından yeterince gündeme getirilmediğini ifade etti.

YÜZDE 80 DAHA FAZLA GENÇ SİYASETÇİ İSTİYOR

Araştırmada siyasi temsil konusunda da çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Gençlerin yüzde 80'i TBMM ve yerel yönetimlerde daha fazla genç siyasetçi görmek istediğini söyledi.

Buna karşılık, şartlar uygun olsa ve maddi bir engel bulunmasa bile siyasete girmek istediğini belirtenlerin oranı yüzde 31'de kaldı.

Araştırmaya göre gençlerin en yoğun yaşadığı duygu ise stres ve kaygı oldu. Bu iki duygu 10 üzerinden 6,4 puanla ilk sırada yer aldı. Öfke 5,5 puanla ikinci sırada bulunurken, çaresizlik de öne çıkan duygular arasında yer aldı. (ANKA)