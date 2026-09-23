SPK fonda kaybedenleri açıkladıktan hemen sonra geldi: Halk neye güvendiğini söyledi

Türkiye'nin borsada yaşanan skandalı konuştuğu ve yüz binlerce yatırımcının parasının riske girdiği bir dönemde anlamlı bir anket sonucu geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu, bugün, tasfiye edilen fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 kişi olduğunu açıkladı. Borsada yaşanan krizden ilk başta bu kadar kişi etkilense de, ailelerinden, kamu kurumlarının devreye girmesine kadar aslında milyonlar etkilendi.

Borsada yatırımcı güveninin sarsıldığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Eylül 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi'nin sonuçları dikkat çekti.

HALK ALTINA GÜVENDİ

Ankete göre, halk yatırımda altına güvendi; yatırım tercihlerinde altın yeniden ilk sırada yer aldı.

Anket sonucuna göre hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 45,60 ile yatay kaldığını gösterdi. Aynı dönemde dolar/TL beklentisi 55,90'a yükseldi.

TCMB'nin Eylül 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi, 7-15 Eylül tarihleri arasında 3 bin 280 hanenin katılımıyla gerçekleştirildi.

ENFLASYON ARTACAK ÖNGÖRÜSÜ

Ancak hanehalkının enflasyonun mevcut seviyesine ilişkin beklentilerinde daha belirgin bir tablo ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 65,2'si, gelecek 12 ay sonunda enflasyonun mevcut seviyenin üzerinde olacağını düşünüyor. Bu oran ağustosta yüzde 65,5 seviyesindeydi.

Hanehalkına göre son bir yılda fiyatı en fazla artan ürün ve hizmet grubunun başında gıda geldi.

Gıdanın fiyatının en fazla arttığını düşünenlerin oranı ağustostaki yüzde 39,3'ten yüzde 37,8'e geriledi.

Buna karşın yakıt ve enerjinin payı yüzde 33,6'dan yüzde 36,2'ye yükseldi. Böylece iki grup arasındaki fark belirgin biçimde daraldı.

Önümüzdeki 12 ayda fiyatların en fazla artması beklenen gruplarda da gıda yüzde 36,7 ile ilk sırada, yakıt ve enerji ise yüzde 34,7 ile ikinci sırada yer aldı.

DOLAR İÇİN 56 LİRA SINIRI

Hanehalkının 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise yükselişini sürdürdü.

Ağustosta 54,47 TL seviyesinde bulunan dolar/TL beklentisi, Eylül ayında 1,43 TL artışla 55,90 TL'ye çıktı. Böylece hanehalkının dolar beklentisinde son aylardaki yükseliş devam etti.

Anketin aylık serisine göre dolar kuru beklentisi yıl başında 52,3 TL seviyesindeyken eylülde 55,9 TL'ye ulaştı.

KONUT FİYATLARINDA GERİLEME

Hanehalkının 12 ay sonrası konut fiyat artış beklentisi ise düşüşünü sürdürdü.

Ağustosta yüzde 32,1 olan konut fiyatlarının 12 ay sonra yıllık artış beklentisi, Eylül ayında 1,44 puan azalarak yüzde 30,69'a geriledi.

Böylece konut fiyatlarına ilişkin yıllık artış beklentisi, yıl başındaki yüzde 39,2 seviyesinden eylülde yüzde 30,7'ye kadar indi.

YATIRIMIN ADRESİ ALTIN OLDU

Hanehalkının yatırım tercihleri ise altının ağırlığını artırdığını gösterdi.

"Şu anda yatırım yapabileceğiniz nakit varlığınız olsa ne yaparsınız?" sorusuna "altın alırım" yanıtını verenlerin oranı ağustostaki yüzde 41,3'ten yüzde 43'e yükseldi. Altın böylece ankette en fazla tercih edilen yatırım aracı olmayı sürdürdü.

Buna karşılık ev, dükkan veya arsa almayı tercih edeceğini belirtenlerin oranı 3,5 puan düşerek yüzde 33,6'ya geriledi.