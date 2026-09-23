Son dakika | SPK tasfiye edilen fonlarda kaç yatırımcı olduğunu açıkladı

Sermaye Piyasası Kurulu, borsa krizinde tasfiye ettiği 131 fonda toplamda 455 bin 758 tekil yatırımcı olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısının 455 bin 758 olduğu belirtildi.

SPK açıklamasında, "Bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemle belirtmek isteriz." denildi.

Açıklamada, sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi, yatırımcı haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda gerekli adımların atılacağı vurgulandı.