AKP'nin Kocaeli'deki şöleni için İstanbul'dan otobüsler kaldırılmış! İşte belediyenin attığı mesajlar...

Son günlerin en tartışmalı konularından birisi de AKP'nin Kocaeli'deki 'Gençlik Şöleni' organizasyonu oldu. Etkinliğe katılan sayısı, etkinlikte sahneye çıkan isimler, gençlerin kameralar kendilerine çevrildiğinde yüzlerini saklaması, AKP'nin aleyhinde paylaşım yapan fenomenin Erdoğan'a hediye vermesi gibi konular sosyal medyada en çok konuşulup tartışılan konular arasında.

TAŞIMALI KATILIMIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu organizasyonda en dikkat çeken konulardan birisi de gençlerin/öğrencilerin habersiz ve otobüsler ile etkinliğe taşındığı polemiği oldu. AKP kanadından gelen tüm açıklamalar bu iddiayı kesin bir şekilde reddederken, ortaya çıkan mesajlaşmalar durumun aksini gösteriyor.

Sosyal medyaya dolaşıma sokulan veli bilgilendirme mesajlarında, İstanbul'daki AKP'li Fatih Belediyesi tarafından öğrencilerin Kocaeli'nde düzenlenecek bir programa götürüleceği duyuruldu. Okul idaresi ilk mesajında, programın "resmi bir gezi kapsamında olmadığını", öğretmenlerin eşlik etmeyeceğini ifade ederk tüm sorumluluğu velilere ve öğrencilere bıraktı.

Gazeteci Şaban Sevinç'in paylaştığı görsellerde, bu mesajdan sonra gönderilen bir başka mesajda da "Öğrencilerimize duyurusu yapılan Kocaeli programı, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenmektedir ve her serviste Fatih Belediyesi'nden birer görevli bulunacaktır." denildiği görüldü.

MANSUR YAVAŞ'A SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Söz konusu durum nedeniyle henüz geçtiğimiz günlerde CHP'li Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın, 2023'te Karabük'teki seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi araçlarının kullanıldığı iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermesi üzerine Yavaş, suçlamaların dayanaksız olduğunu söyledi ve kamuoyunun gerçeği gördüğünü savunmuştu.