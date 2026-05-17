'AKP'li misin' sorusuna 'tövbe' diyen fenomen Erdoğan'a hediye verdi

AKP tarafından düzenlenen “Bir Gençlik Şöleni” adlı programa sosyal medya fenomeni Elif Akçivi de katıldı.

Sosyal medyada “Gezen Oğlak” adıyla tanınan fenomen isim, etkinlik sırasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a maket çadır fotoğrafı hediye etti.

ESKİ PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Elif Akçivi’nin etkinlikte yer almasının ardından sosyal medyada geçmişte yaptığı bir paylaşım yeniden gündem oldu.

Fenomen isim, daha önce kendisine yöneltilen "AKP’liysen söyle de engelleyelim" şeklindeki bir yoruma "Tövbe de la" diye yanıt vermişti.

Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan "Gezen Oğlak" isimli fenomenin, Erdoğan'a hediye verdiği anları hesabında paylaşmaması ise dikkat çekti.